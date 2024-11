Putin se ne šali več in hoče Satan II v bojni pripravljenosti! (FOTO in VIDEO)

Rusija si prizadeva postaviti svoj raketni sistem Sarmat, znan tudi kot Satan II, v stanje operativne pripravljenosti. To je potrdil poveljnik ruskih strateških raketnih sil generalpodpolkovnik Sergej Karakajev.

»Z današnjim dnem sta raketna sistema pete generacije Yars in Avangard uvedena v strateške raketne sile. Nadaljuje se delo na postavitvi v bojno pripravljenost najnovejšega raketnega sistema Sarmat s supertežko raketo na tekoče gorivo,« je njegove besede navedel TASS. Poudaril je, da zaradi vojne v Ukrajini in povečane aktivnosti Nata ruske strateške raketne sile zadržujejo obsežno agresijo proti Rusiji in njenim zaveznikom brez uporabe jedrskega orožja.

Gre za najbolj smrtonosno orožje na svetu

To raketo, dolgo 35 metrov, so nekateri mediji v Rusiji in tudi na Zahodu označili za najbolj smrtonosno orožje na svetu.

RS-28 Sarmat je stotonska medcelinska balistična raketa, ki lahko nosi do 16 jedrskih konic. Njegov domet je okoli 18.000 kilometrov, kar pomeni, da zlahka zadene cilje v ZDA in Evropi, zato ga imenujejo tudi ubijalec celin.

RS-28 Sarmat je bil javnosti predstavljen leta 2014 v Moskvi. Takrat so ruski uradniki napovedali, da bo raketa pripravljena do leta 2020, a je bila proizvodnja zaradi težav pri proizvodnji in testiranju večkrat prestavljena.

V začetku tega leta so strokovnjaki za orožje povedali, da se zdi, da je raketa med poskusno izstrelitvijo utrpela katastrofalno napako, ko je pustila krater na izstrelitvenem silosu v severni Rusiji.

FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube

