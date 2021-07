Šokantne napovedi o koronavirusu: to nas čaka po 1. avgustu

Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) je danes sporočil, da bomo v Evropski uniji kmalu zabeležili strm porast okužb z novim koronavirusom. Glede na projekcije bo EU do 1. avgusta potrdila skoraj petkrat več okužb v primerjavi s prejšnjim tednom. ECDC pričakuje, da bodo v tednu, ki se konča 1. avgusta, zabeležili po 420 okužb z novim koronavirusom na 100.000 ljudi. Prejšnji teden jih je bilo sicer 90 na 100.000 ljudi, piše v tedenskem poročilu. V tednu po 1. avgustu ECDC pričakuje po 620 okužb na 100.000 prebivalcev.

Več hospitalizacij in smrti

Pričakovan porast števila okužb povezujejo z zelo nalezljivo različico delta in sproščanjem ukrepov. Poleg tega pričakujejo tudi večje število hospitalizacij in smrti, vendar bo to število naraščalo počasneje predvsem zaradi cepljenja, so prepričani pri ECDC.

Evropski center napoveduje porast števila okužb v 20 državah in število smrti v devetih, med drugim v Grčiji, Litvi, Nizozemskem, Portugalskem in Sloveniji.



V večini državah so opazili največji porast števila okužb pri mlajših, starih od 15 do 24 let, pri starejših od 65 let pa je porast števila okužb majhna.

