Šokantni prizori iz Črne gore: poljubljajo truplo metropolita, ki je umrl zaradi covida (FOTO)

Pogreb metropolitana Amfilohije Radovića v Podgorici. FOTO: Stevo Vasiljevic, Reuters

V Črni gori se množično poslavljajo od vplivnega vodje Srbske pravoslavne cerkve (SPC), metropolita Amfilohije, ki je 30. oktobra v 83. letu starosti umrl za posledicami covid-19. S pogreba prihajajo prizori, ki so šokirali mnoge; verniki so poljubljali truplo pokojnega, ki je ležalo v odprti krsti, kamere pa so ujele še mnoge druge kršitve osnovnih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.Preberite tudi:Pogrebne slovesnosti vodi srbski patriarh, prisoten pa je bil tudi srbski predsednik, ki je eden redkih nosil masko. Od pokojnega so se v zadnjih dveh dneh poslovili številni verniki, ki so v množičnem mimohodu ob odprti krsti poljubljali truplo, v gneči pa veliko ljudi ni nosilo mask ali držalo razdaljo. Poleg tega so verniki prejemali obhajili iz istega keliha. Zaradi takih prizorov se je oglasila zdravnica iz Kliničnega centra Črne gorein od predsednika tamkajšnjega nacionalnega koordinacijskega sveta zahtevala, da ukaže zapreti krsto, češ da je obred, v katerem so tisoči poljubljali truplo, leglo okužbe.V Črni gori, ki ima nekaj več kot 600.000 prebivalcev, imajo več kot 18.000 okuženih, zaradi covid-19 pa je umrlo več kot 300 ljudi. Amfilohija se je od 6. oktobra zdravil zaradi covida-19. Iz cerkve so 20. oktobra sicer sporočili, da ni več pozitiven na koronavirus, a se mu je pljučnica poslabšala, zato je ostal na zdravljenju v bolnišnici.Amfilohija je bil neomajen zagovornik srbskih interesov, branil je srbske nacionaliste in vojne zločince, tudi, političnega vodjo bosanskih Srbov, ki je obtožen zaradi genocida med vojno v BiH. Priznal je tudi, da je Karadžiću nudil zatočišče v času, ko je bežal pred roko pravice. V svoji rezidenci v samostanu v Cetinju je sprejemal tudi vojnega zločinca