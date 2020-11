Po maši so se prijeli za roke in zaplesali kolo (VIDEO)

Čeprav je vsa Evropa te dni žarišče širjenja novega koronavirusa in države ena za drugo ustavljajo javno življenje, pristojni pa povsod pozivajo k spoštovanju ukrepov, se še vedno najdejo taki, ki se požvižgajo na vse. V mestu Prozor v BiH so organizirali zabavo po maši in celo zaplesali kolo.Videoposnetek zabave, kjer nikomur ni padlo na pamet, da bi nosil masko, kaj šele, da bi vzdrževal razdaljo, se je hitro razširil po spletu. Na posnetku se zabavajo, kot da virus ne obstaja; ljudje plešejo kolo in pojejo. Gre za slavje po novi maši za duhovnika, ki je v soboto začel službo v župniji Prozor. Maša se je začela ob 11. uri, po njej pa se je nadaljevalo druženje, na katerem niso manjkali niti duhovnik, nune, prijatelji in župljani, poroča portal klix.ba.Posnetek je v javnost prišel na dan, ko so v BiH potrdili rekordno število novih okužb. Odkrili so 1912 novih primerov, umrlo pa je 22 ljudi.