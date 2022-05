Šokantna trditev bivšega agenta KGB: Putin je hudo bolan, to so mu povedali zdravniki

Boris Karpičkov, nekdanji agent KGB in FSB, rojen v Letoniji, ki je za Moskvo špijoniral svojo domovino, potem ko je ta razglasila neodvisnost, je leta 1998 pobegnil v Veliko Britanijo, kjer je postal eden od najglasnejših kritikov Putinovega režima.

Ruski predsednik Vladimir Putin je verjetno hudo bolan in mu je ostalo največ tri leta življenja, je povedal neimenovani agent FSB nekdanjemu kolegu Karpičkovu, ta pa ekskluzivno britanskemu mediju Daily Mirror.

Čeprav so trditve o slabem zdravstvenem zdravju ruskega predsednika vse bolj prisotne v svetovnih medijih vse od začetka ruske invazije v Ukrajino, te informacije prihajajo iz raznih virov, kar bi lahko pomenilo, da je v njih nekaj resnice, piše medij.

»Ima raka, izgublja vid, preostalo mu je največ tri leta življenja«

Boris Karpičkov je za britanski Mirror povedal, da je od nekdanjega kolega dobil sporočilo, da ruski predsednik boleha za »težko obliko hitro napredujočega raka«, da postopoma izgublja vid, ter da mu je ostalo največ tri leta življenja.

Podobne informacije so prišle menda tudi iz Kremlja, kjer je bila na Telegramu, kanal General SVR, objavljena vest, da je imel Putin ta mesec urgentno operacijo, ki jo je uspešno prestal in da dobro okreva.

Zdravniki naj bi ga operirali v noči s 16. na 17. maja, Putin pa je bil menda medijsko odsoten od 17. do 19. maja, v kontaktu pa naj bi bil le z Nikolajem Patruševim, sekretarjem za varnost Ruske federacije.

Pogoste odmori

Putin naj bi bil pod nenehnim zdravniškim nadzorom, trdi tudi Christopher Steele, nekdanji član britanske obveščevalne službe MI6 zadolžen za Rusijo. »Med odmori nekam odhaja in prejema zdravstveno pomoč. Tako da je jasno, da je resno bolan. Ni pa znano, ali je smrtonosno in neozdravljivo ...ne moremo z gotovostjo vedeti. Vendar, brez dvoma, ima njegova bolezen resen vpliv na vladanje Rusije v tem trenutku,« je dodal.

Tudi nekdanji načelnik britanske vojne obveščevalne agencije Richard Dearlove je povedal, da verjame, da bo Putin že leta 2023 izginil s političnega prizorišča in to na način, da bo pristal v bolnišnici. »Ne pravim, da se ne bo vrnil z bolnišnice, ampak da ne bo vrnil kot vodja Rusije. /.../ Menim, da je to način, kako spremeniti stvari z mrtve točke brez puča,« je dodal.

Iz Kremlja so sporočili, da govorice ne držijo

Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov je zanikal, da je Putin resno bolan. V odgovoru na vprašanje novinarja francoske televizije TF1 je Lavrov rekel: »Menim, da razumni ljudje pri predsedniku ne vidijo nobenih znakov bolezni, ali da bi jemal kakršna koli zdravila«.

Dodal je, da se Putin, ki bo oktobra dopolnil 70 let, vsak dan pojavi v javnosti.

Putinovo zdravje in njegovo zasebno življenje so v Rusiji tabu teme in se o njih nikoli javno ne razpravlja.