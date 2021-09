Šok na ministrstvu: v sejni sobi so našli netopirje

Po intervenciji so jih spustili v naravo.

Uslužbence hrvaškega kmetijskega ministrstva so šokirali nenavadni obiskovalci: za klimatsko napravo v sejni sobi so se namreč skrivali netopirji!Zaskrbljeni zaposleni so o odkritju obvestili hrvaško agencijo za naravo in okolje, ti pa so za pomoč zaprosili zagrebško mestno zavetišče za živali Dumovec, ki je potem ustrezno poskrbelo za kolonijo in napeto dogajanje na ministrstvu popisalo tudi na profilu na družabnem omrežju.Tam so zaupali, da so živali uspešno vrnili v naravo, potem ko so jih seveda polovili: izmuzljivi netopirji, edini leteči sesalci, so se namreč med begom z nožicami oprijemali luči, stropa, ventilacije in drugih površin, a so jih potrpežljivi poznavalci počasi le lahko prijeli in pospravili v škatle. Skupno so jih našteli 33, eno od njih, samico, pa so prepustili oskrbi veterinarja iz zagrebškega živalskega vrta, saj je kazala znake bolezni. Preostalih 32 so izpustili na varno, v naravo, v zagrebškem parku ob jezeru Bundek.Netopirji so kakor v Sloveniji tudi na Hrvaškem zaščitene živali. Kot pojasnjujejo v Slovenskem društvu za proučevanje in varstvo netopirjev, ti sesalci ravno v poletnem in jesenskem obdobju pogosto zaidejo v stavbe in tudi domovanja. Takrat je treba žival previdno, ne z golo roko, spraviti v kartonasto škatlo in pospremiti v naravo, vse dvome pa lahko razblinijo ravno na društvu. Za območje Ljubljane je na voljo celo Netopirofon.