Šok na ministrstvu: nenadoma umrli trije diplomati, zaposleni dobili posebno pismo

V manj kot pol leta so nenadoma umrli kar trije češki diplomati.

Prejšnji mesec je v starosti 50 let nenadoma umrla Monika Studena, namestnica češkega veleposlanika v Izraelu. Februarja je v 46. letu starosti umrl češki veleposlanik na Poljskem in nekdanji stalni predstavnik Češke pri Evropski uniji Jakub Dürr. Novembra lani je v starosti 55 let nenadoma umrla češka veleposlanica v Švici in Liechtensteinu Kateřina Fialkova. To je zaskrbelo češkega zunanjega ministra. Tako je Jan Lipavsky zaposlenim na zunanjem ministrstvu poslal pismo.

Boljše ravnotežje med kariero in družino

Minister v pismu, ki ga je pridobil Politico, poziva zaposlene, naj najdejo boljše ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem.

»Ne pozabite, da ima vsako delo, tudi naše, svoje vrednote in ambicije, a tudi zdrave meje,« piše v pismu, v katerem minister zaposlene opozarja, naj ne podcenjujejo pomena skrbi za lastno fizično in psihično zdravje.

Smrt treh diplomatov, ki so umrli naravne smrti, »kaže, da položaj diplomata pomeni delo v izjemno težkih razmerah in pogosto v izolaciji od družine«.

»Naši kolegi to dolžnost opravljajo tudi na vojnih območjih s poostrenimi varnostnimi ukrepi in omejeno mobilnostjo. Diplomati smo izpostavljeni ne le velikim pritiskom v poklicnem in zasebnem življenju, ampak tudi pogosto težkim podnebnim razmeram,« je še poudaril minister.