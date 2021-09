Šok na covidnem oddelku: pacientka ni mogla verjeti, kaj vidi (VIDEO)

O nenavadnem dogajanju na covidnem oddelku ene izmed bolnišnic poročajo iz Potrugalske.



Tam se je zdravila starejša gospa, ko je ponoči v sobo prišel zdravstveni delavec. Oblečen v zaščitno obleko jo je prestrašil in mislila je celo, da vidi duha.



Začela je kričati in seveda zbudila ostale paciente, odzvalo se je tudi ostalo zdravstveno osebje.



Gospo so pomirili, vsi skupaj so se dogodku nasmejali in pacientka je naposled zaspala.





Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: