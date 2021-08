Sodišče jasno, protesti v teh časih prepovedani

V nemški prestolnici je pristojno upravno sodišče prepovedalo za pretekli konec tedna napovedane proteste nasprotnikov cepljenja proti covidu 19 in strožjim zajezitvenim ukrepov. Teh naj bi se po napovedih organizatorjev, med drugim skupine Querdenken, udeležilo več deset tisoč ljudi.

Utemeljitev sodišča Sodišče je prepoved utemeljilo s ponovnim naraščanjem okužb z novim koronavirusom in tveganjem, ki bi ga za širjenje epidemije predstavljali množični protesti.



Berlinska policija je kljub temu pričakovala, da se bodo v mestu v nedeljo zbrali protestniki, zato je bilo v pripravljenosti okrog dva tisoč policistov. V nedeljo čez dan se je prepovedi navkljub zbralo nekaj tisoč protestnikov, pri čemer so izbruhnili spopadi s policisti. Po navedbah policije so namreč poskušali prebiti policijske zapore, ovirali so promet in nadlegovali policiste, zato so jih več aretirali.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: