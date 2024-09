Slovenija prevzema predsedovanje Varnostnemu svetu ZN

Slovenija danes uradno prevzema prvo enomesečno predsedovanje Varnostnemu svetu Združenih narodov v tem mandatu. Potekalo bo v najbolj živahnem mesecu za ZN, ko se na splošni razpravi Generalne skupščine zbere večina svetovnih voditeljev. Zaradi nedelje in ponedeljkovega praznika v ZDA bo sicer v praksi predsedovanje prevzela šele v torek.

V torek bo namreč Slovenija med drugim ostalim članicam VS ZN predstavila program dela. Medtem se je posebni predstavnik Slovenije Samuel Žbogar že preselil v pisarno predsedujočega.

Razprava Voditeljstvo za mir

Osrednji dogodek predsedovanja bo odprta razprava na visoki ravni z naslovom Voditeljstvo za mir, ki jo bo 25. septembra - v času splošne razprave ob začetku zasedanja Generalne skupščine ZN - vodil premier Robert Golob. Na njej naj bi govorili o relevantnosti VS ZN v vse bolj razdeljenem svetu.

»Krmilo varuha mednarodnega miru in varnosti prevzemamo v zahtevnem obdobju. V času, ko se zdi, da je vse manj uspešen pri reševanju konfliktov in je njegova vloga omejena, čeprav še vedno nepogrešljiva,« je ob prevzemu predsedovanja sporočil Golob, ki med drugim pričakuje, da bo razprava ponudila odkrito izmenjavo mnenj in refleksijo o vlogi VS ZN.

»Slovenija je zaradi svojih načelnih stališč prepoznavna, vidna in spoštovana članica VS. Njen glas ni le slišan, ampak pogosto odmeva. Še naprej bomo delovali povezovalno in združevalno, krepili brezčasne vrednote ZN ter si prizadevali za doslednejše upoštevanje ustanovne listine in odločitev VS,« pa je dejala zunanja ministrica Tanja Fajon.

Kaj bo na sporedu?

Ta mesec naj bi VS ZN predvidoma potrdil resolucijo o podaljšanju mandata posebni koordinatorki ZN za humanitarno pomoč Gazi Sigrid Kaag oz. njenemu nasledniku. Ministrica Fajon bo medtem najprej vodila razpravo o Afganistanu, na kateri bo poudarek na pravicah žensk, konec meseca pa zaprto zasedanje z voditelji Arabske lige.

Na sporedu bo še redno zasedanje o izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu, najverjetneje pa se obeta tudi kakšno izredno zasedanje, denimo o razmerah na Bližnjem vzhodu.

Obenem si bo Slovenija prizadevala omiliti nesoglasja vsaj na osebni ravni veleposlanikov s t. i. sofa-talks - neformalnimi srečanji brez agende, ki jih je pred kratkim oživila Kitajska, nadaljevala pa Rusija.