Slabe novice iz Balkana, v Italiji kar 463 novo okuženih

Nič dobrih novic iz Italije



V Srbiji je na ventilatorjih še 106 bolnikov s koronavirusno boleznijo 19. Skupno so doslej potrdili 28.099 okužb, od tega je umrlo 641 ljudi, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.V BiH pa so 184 od skupno 233 novih okužb potrdili v Federaciji BiH, kjer je bila koronavirusna bolezen 19 usodna za tri ljudi. Še vedno je najhuje v Sarajevu, kjer so v zadnjem dnevu potrdili 65 novih okužb, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.V Severni Makedoniji so v zadnjem dnevu potrdili 85 okužb, od tega 32 v Skopju. Umrli so štirje oboleli s covidom-19. V Črni gori so zabeležili 30 novih primerov, umrla sta dva človeka. Iz Kosova medtem poročajo o 188 novih primerih, umrlo je še 12 ljudi.V Italiji so v zadnjem dnevu potrdili 463 novih okužb z novim koronavirusom, kar je porast v primerjavi s soboto, ko so potrdili 347 novih okužb. Na Apeninskem polotoku sta v zadnjih 24 urah umrla še dva človeka s covidom-19, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.V Italiji je od začetka epidemije zaradi koronavirusne bolezni 19 umrlo 35.205 ljudi. V zadnjem dnevu so zabeležili smrtno žrtev tudi v Lombardiji, ki je bila ena od najhuje prizadetih dežel v državi. V deželi so v zadnjem dnevu potrdili še 71 novih okužb.ZDA so danes zjutraj presegli mejnik pet milijonov okužb z novim koronavirusom. Obenem so potrdili že več kot 162.000 smrti zaradi koronavirusne bolezni 19, kažejo podatki univerze Johnsa Hopkinsa.Najhuje prizadeta država na svetu v pandemiji covida-19 je do danes potrdila 5.000.603 okužb in 162.441 smrti. Na dan so oblasti v zadnjem času v povprečju javile nekaj več kot 1000 smrtnih žrtev in okrog 60.000 novih okužb. Eno od žarišče je Kalifornija, kjer so do petka potrdili že več kot 10.000 umrlih zaradi covida-19.