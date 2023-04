Skuhala strupeno ribo, ki jo je mogoče najti v Jadranu, in umrla

Malezijo pretresa žalostna novica o smrti starejšega para. Umrla sta po tem, ko sta zaužila strupeno ribo napihovalko, ki je znana tudi po imenu fuga. Ng Chaun Sing in njegova soproga Lim Siew Guan, oba v 80-letih, nista vedela, da sta 25. marca kupila najmanj dve ribi, trdi njuna hči.

Še isti dan je Lim spekla ribo za kosilo in se nemudoma začela počutiti slabo. Občutila je težave pri dihanju, začela je drhteti, eno uro po obroku je enake simptome začel kazati njen mož. Par so prepeljali v bolnišnico, Lim je umrla še istega dne, njen mož pa osem dni za njo, poroča CNN.

Po tragediji njuna hči zahteva, da nekdo prevzame odgovornost za njuno smrt in da uvedejo strožjo zakonodajo. V malezijskih vodah se namreč nahaja kar 30 različnih vrst rib napihovalk. Malezijski zakon sicer prepoveduje prodajo strupene in škodljive ribe. Kazen za prekršek pa je celo zaporna kazen.

Organi ribe, koža, kri in kosti vsebujejo visoke koncentracije smrtonosnega strupa, ki je poznan kot tetrodotoksin. Zaradi njega pride do paralize mišic, težav z dihanjem in povzroči dušenje. Kljub temu da je izredno nevarna, velja ponekod za pravo specialiteto. Še posebej v kakšnih vrhunskih japonskih restavracijah. Japonski zakon pa predvideva, da morajo kuharji, na triletno šolanje, kjer dobijo licenco in dovoljenje za pripravo fuge.

Nevarno ribo napihovalko pa je mogoče najti tudi v Jadranu. Prvič so jo v bližini Dubrovnika opazili leta 2012, kasneje pa še drugod po jadranskem morju. Če se slučajno srečate z njo, se skušajte ogniti direktnemu kontaktu, če je to nemogoče, pa bodite izjemno pazljivi. Poleg strupa ima tudi zelo močno čeljust in ostre zobe, s katerimi lahko povzroči resne poškodbe.