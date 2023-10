Sirija sporoča: Izrael nas je napadel

Izrael sicer redno obstreljuje cilje v sosednji Siriji. Današnji napad pa je bil prvi, odkar so pripadniki palestinskega gibanja Hamas v soboto izvedli nepričakovan in silovit napad na Izrael.

»Izraelski napadi so poškodovali vzletno-pristajalne steze na obeh letališčih in jih onesposobili,« so ob sklicevanju na neimenovani vojaški vir poročali sirski mediji. Vojaški vir je napade opisal kot obupen poskus Izraela, da bi preusmeril pozornost od konflikta s Hamasom v Gazi. Sirski mediji o morebitnih žrtvah napada niso poročali.

Izrael sicer pogosto obstreljuje sosednjo Sirijo. Napadi so usmerjeni predvsem na milice, ki jih podpira Iran, saj si s tem želi preprečiti širjenje njegovega vpliva v regiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hamas v soboto izvedel nepričakovan in silovit napad

Tokratni napadi na Sirijo prihajajo potem, ko je Hamas v soboto izvedel nepričakovan in silovit napad na Izrael. Hamas trdi, da ima za napade na izraelske cilje podporo Irana. Teheran namreč že več let podpira Hamas ter njegovim borcem zagotavlja orožje in usposabljanje, gibanje pa trdi, da mu je to pomagalo pri izvedbi usklajenega napada.

Misija Irana pri ZN je medtem v nedeljo sporočila, da Iran ni neposredno vpleten v napad palestinskega gibanja Hamas na Izrael. "Odločno podpiramo Palestino, vendar nismo vpleteni v palestinski odziv, saj je izključno v rokah Palestine," je dodala.