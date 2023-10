Norčujejo se iz novinarja HRT, ki se je javljal iz Tel Aviva. To je razlog (FOTO)

Iz Tel Aviva, torej iz Izraela, kjer so pripadniki Hamasa izvedli krvav pohod, se je v sredo za Hrvaško radiotelevizijo (HRT) javil novinar Petar Vlahov. Na posnetku je imel na glavi čelado, bil je na tleh.

Kar je zmotilo nekatere gledalce, je to, da sta se v kader ujeli ženski, ki sta med njegovimi dramatičnim početjem popolnoma mirno klepetali in telefonirali. Medtem je na posnetku povedal, da so bili ravnokar priča raketnemu napadu Hamasa, avtomobile pa da so morali zapustiti.

Nekateri so se dogodku od srca nasmejali, drugi pa so ga branili, češ da je iz fotelja vse enostavno komentirati.

Mimogrede, iz Tel Aviva se je za Odmeve v sredo javljala vojna dopisnica RTV Slovenija Karmen Švegl. Brez čelade.