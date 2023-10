Pogajanja med Izraelom in Gazo: vodo in elektriko bodo dobili, ko izpustijo talce

Izrael ne bo dovolil oskrbe območja Gaze z vodo, hrano, elektriko in gorivom niti dobave humanitarne pomoči, dokler palestinsko islamistično gibanje Hamas ne bo izpustilo talcev, ki jih je zajelo ob napadu na izraelsko ozemlje, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes poudaril izraelski minister za energijo Izrael Kac.

»Humanitarna pomoč Gazi? Nobenega stikala za elektriko ne bomo obrnili, nobene pipe za vodo ne bomo odprli in na območje ne bomo spustili nobenega tovornjaka z gorivom, dokler se ugrabljeni Izraelci ne bodo vrnili domov,« je dejal Kac v izjavi za javnost.

Pobijali naj bi tudi otroke in dojenčke

Pripadniki Hamasa so okoli 150 izraelskih in tujih državljanov za talce zajeli, ko so v soboto z območja Gaze vdrli na izraelsko ozemlje. Med drugim so jih prijeli na festivalu elektronske glasbe, ki je potekal blizu meje, in ob vdoru v bližnje kibuce. Ob napadih so Hamasovi borci ponekod pobili tudi številne civiliste.

Iz nekaterih kibucev so prišla tudi poročila o pobojih otrok in obglavljenih dojenčkih. Tiskovni predstavnik izraelske vojske Jonatan Konrikus je danes dejal, da lahko po pričevanjih očividcev in izraelskega mrliškega oglednika s precejšnjo gotovostjo potrdijo, da so bili v Hamasovem napadu na kibuc Beri v soboto obglavljeni dojenčki.

»Priznam, da smo potrebovali nekaj časa, da smo jih razumeli in preverili. Težko je bilo verjeti, da bi še celo Hamas lahko storil kaj tako barbarskega«, je dejal po poročanju britanskih medijev. Konrikus je še pojasnil, da je bilo v Hamasovem napadu na Beri ubitih sto od skupno tisoč prebivalcev kibuca in da so številna trupla danes prepeljali od tam.

O dojenčkih in drugih civilistih, ki jih je Hamas obglavil, sta v zadnjih dneh že javno govorila tiskovni predstavnik izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in najmanj en izraelski vojak, a so se njune navedbe nanašale na napade v kibucu Kfar Aza. Gibanje Hamas navedb o obglavljenih dojenčkih še ni komentiralo.

Med pokopom palestinske družine. FOTO: Ibraheem Abu Mustafa Reuters

Edina elektrarna je nehala delovati

Izrael se je na napade Hamasa odzval z obsežnimi zračnimi napadi na območje Gaze, ki so po navedbah palestinskih oblasti doslej zahtevali 1200 smrtnih žrtev, na tisoče ljudi je ranjenih. V ponedeljek je Izrael naznanil tudi popolno blokado območja, kar pomeni prekinitev oskrbe z vodo, hrano, elektriko in gorivom. Edina elektrarna na območju Gaze je v sredo prenehala delovati, ker ji je zmanjkalo goriva.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v luči izraelske blokade v sredo pozval k neoviranemu dostopu humanitarne pomoči na območje Gaze, kjer se je število razseljenih povzpelo na 338.000.

V Hamasovih napadih na Izrael je bilo po najnovejših podatkih ubitih 1200 ljudi, okoli 1200 smrtnih žrtev pa so doslej zahtevali tudi izraelski napadi na območje Gaze.