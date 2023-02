Seizmolog: potres na Hrvaškem kaže, da se je seizmična aktivnost na širšem območju povečala

Danes zjutraj je območje okoli otoka Krka streslo, z magnitudo 4,8. Po potresu ni poročanj o resnejši škodi, so pa številni potres čutili, poroča hrvaški portal Index.

Hrvaški seizmolog Krešimir Kuk je dejal, da izračuni kažejo, da se na širšem reškem področju lahko zgodijo potresi do magnitude 6,5 (najvišja izračunana vrednost): »Že prej smo beležili močne potrese na tem območju, leta 1916 je pri Novem Vindolskem zabeležen potres magnitude 5,8. V ne tako oddaljenem času je bil zabeležen močnejši potres pri Ilirski Bistrici. To območje je seizmološko aktivno, od slovenskega dela prek Kvarnerja do Senja in to je že znano.«

Posledice potresa v hrvaškem mestu Petrinja. FOTO: Blaž Samec, Delo

Kuk je še dejal, da hrvaški in turški potres nista nepsoredno povezana: »Dejstvo pa je, da se je od potresa v Turčiji povečala seizmološka aktivnost v našem delu Evrope in Balkanskega polotoka.«

Kuk dodaja, da je trenutno seizmično aktivnejše področje tega dela Evrope. Izpostavlja še močnejše potrese v Romuniji, pa tudi v Albaniji. Kaj nas čaka? »Ne moremo povedati, kakšen bo potek seizmične aktivnost. Lahko rečemo le, da smo zabeležili še četrti potres po tistem prvem, ki so imeli magnitudo od dva do tri,« je dejal Kuk.