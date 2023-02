Šef Putinovih plačancev s fotografijo pobitih vojakov: »To je eno od mest, kjer zbiramo mrtve«

Ustanovitelj razvpite ruske skupine plačancev Wagner Jevgenij Prigožin je na družbenih omrežjih objavil fotografijo, za katero trdi, da prikazuje na desetine mrtvih plačancev.

Za njihovo smrt je okrivil »stradanje z granatami« in »tiste, ki bi morali reševati težave z oskrbo z zadostno količino streliva«.

Prigožin je na družbenih omrežjih objavil tudi fotografijo uradne prošnje ruski vojski, naj Wagnerjevo skupino oskrbi s strelivom, da bi lahko osvojili Bahmut. Trdi, da njegova zahteva ni bila izpolnjena.

Prigožin je že prej obtožil ruskega obrambnega ministra Sergeja Šojguja in načelnika generalštaba Valerija Gerasimova, da sta zavrnila dobavo streliva njegovim borcem. Zavrnila naj bi jim tudi dobavo lopat za kopanje jarkov, takšna dejanja pa je označil za veleizdajo. Ob tem je Ruse pozval, naj pritisnejo na vodstvo ruske vojske in tako omogočijo dobavo potrebne opreme Wagnerju.

»Niso nam poslali streliva. Niso naredili ničesar, da bi nam priskrbeli strelivo,« je ob fotografiji mrtvih Wagnerjevih plačancev še sporočil Prigožin.

»To je eno od mest, kjer zbiramo mrtve. To so fantje, ki so včeraj umrli zaradi tako imenovanega stradanja s strelivom,« je dodal Prigožin in še: »Lahko bi jih bilo petkrat manj. Toliko mater, žena in otrok bo dobilo njihova trupla.«