Kaj je mislil Putin? Analitik jasen: Zanj je to začetek tretje svetovne vojne

Odzivi na govor ruskega predsednika Vladimirja Putina, v katerem je med drugim napovedal odstop od pogodbe o omejitvi jedrskega orožja, prihajajo z vseh koncev sveta.

Obrambni analitik Michael Clarke je tako za Sky News analiziral Putinov govor, v katerem je Zahod obtožil vojne. Dejal je, da je Putin pustil malo prostora za diplomacijo. Dodal je, da ruski predsednik meni, da je konflikt v Ukrajini pravzaprav del vojne, ki jo Zahod bije proti Rusiji, da bi jo uničil.

»Putin je dejal, da se je Rusija poskušala pogajati, a da je imel Zahod vedno prikrite namene,« je analiziral Clarke.

»Zanj je to začetek tretje svetovne vojne,« je dodal. Invazija na Ukrajino ne poteka po načrtih, zato mora ruski narod prenesti večje žrtve, je pojasnil.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken se je ostro odzval na odločitev Rusije, da začasno prekine sodelovanje v pogodbi o jedrski razorožitvi Novi Start, in jo označil za neodgovorno. Kot je dejal, so se ZDA še naprej z Rusijo pripravljene pogovarjati o nadzoru strateškega orožja.

»Tovrstne žrtve je mogoče preprosto razložiti, če je vojna nekaj več kot Ukrajina, torej vojna za preživetje. Vse to smo že slišali, a če to postavite v pravi kontekst, ne pušča prostora za razpravo,« zaključuje analitik.

Stoltenberg izrazil obžalovanje nad odločitvijo Rusije

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg pa obžaluje odločitev Rusije, da začasno prekine sodelovanje v pogodbi z ZDA o omejevanju strateške jedrske oborožitve Novi Start. Opozoril je, da je s tem porušena arhitektura nadzora nad orožjem, vzpostavljena po koncu hladne vojne.

Pogodba Novi Start iz leta 2010 je zadnji dvostranski sporazum med glavnima jedrskima velesilama in nekdanjima tekmicama iz hladne vojne, ki med drugim omejuje število strateških jedrskih bojnih glav, ki jih lahko Moskva in Washington namestita, na 1550. To predstavlja skoraj 30-odstotno zmanjšanje glede na prejšnjo mejo, določeno leta 2002.