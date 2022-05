Ruski vojak Vadim bo sedel do smrti, v glavo usodno ustrelil civilista

Z obsodbo na dosmrtno ječo se je končalo prvo sojenje za vojne zločine v Ukrajini. Vadim Šišimarin, star komaj 21 let, je krivdo priznal: na severovzhodu Ukrajine je 28. februarja umoril 62-letnega neoboroženega ukrajinskega civilista Oleksandra Šelipova.

Neoborožen in na kolesu

Zgodilo se je na začetku ruske invazije, ko je bila ruska tankovska enota na poti proti Kijevu poražena in se je začela umikati. Šišimarin je poveljeval tankovski enoti, ki so jo napadli, s še štirimi vojaki pa so ukradli avto in pobegnili. Na poti, v vasi Čupahivka, so naleteli na 62-letnika na kolesu, ki je govoril po telefonu. Da jih ne bi razkril, ga je Šišimarin ustrelil, menda po ukazu, se je branil na sodišču v Kijevu, kjer napovedujejo nove procese proti ruskim vojakom. Sojenja so se udeležili tudi številni novinarji.

Opravičil se je tudi vdovi.

Šišimarin se je za svoje dejanje, ki da ga obžaluje, med procesom večkrat opravičil, a poudaril, da je streljal, ker se je bal za lastno varnost in ker so mu tako naročili; njegov odvetnik je upal na oprostilno sodbo, a je tožilstvo uspešno prepričalo, da je bilo Šišimarinu povsem jasno, da Šelipov ne ogroža vojakov in je bilo streljanje tako povsem neupravičeno; 21-letnik ga je pokončal z enim strelom v glavo.

Vse storilce bodo kaznovali, sporoča Ukrajina.

Sojenja se je udeležila tudi strta vdova, ki se ji je mladenič tudi opravičil, a pristavil, da od nje ne pričakuje odpuščanja. Katerina Šelipova je med procesom posredno nagovorila tudi ruskega predsednika Vladimirja Putina in prosila za pojasnilo, pred kom naj bi ruski vojaki Ukrajince prišli obvarovat. Pred njenim možem?

62 let je bil star Oleksander Šelipov.

Ukrajina je doslej opredelila več kot 10.000 domnevnih vojnih zločinov, ki naj bi jih zagrešili Rusi, med njimi so tudi številni napadi na bolnišnice. Že s prvim sojenjem so tako poslali jasno sporočilo, da bodo vse storilce in tiste, ki so podeljevali ukaze, obsodili in kaznovali, številna dejanja še preiskujejo.