Ruski interni dokument prišel v roke novinarjem: do 2030. bo Rusija prevzela kontrolo nad Belorusijo

Skupina novinarjev z vsega sveta je dobila vpogled v interni dokument ruskih oblasti, ki je naslovljen Strateški cilji Ruske federacije o Belorusiji. V njem, tako poročajo tuji mediji, je zapisano, da namerava Rusija prevzeti popolno kontrolo nad politiko, gospodarstvom in vojaškim potencialom Belorusije do leta 2030. Do konca desetletja torej Kremelj načrtuje popoln prevzem Belorusije. Pri načrtovanju so menda sodelovali vojaški vrh, ruska tajna služba FSB, vojaška obveščevalna služba in predsednikova administracija s predsednikom na čelu.

Kot kaže, ne gre za nov načrt, saj je bil napisan že leta 2021. Obsega zgolj 17 strani, politični, obrambni, trgovski in družbeni načrti ruskih oblasti v Belorusiji pa so razdeljeni na kratkoročne (do leta 2022), srednjeročne (do 2025.) in dolgoročne (do leta 2030) cilje.

Po ruskih načrtih bo do leta 2030 belorusko zakonodajo prilagodila ruski, prevzela oblast nad zunanjo politiko in upravljala državo v skladu z interesi Ruske federacije. V skladu z zapisanim namerava Rusija povečati vojaško prisotnost v Belorusiji in zagotoviti prevlado ruskega jezika nad beloruskim. Tako bi se poenostavilo tudi izdajanje ruskih potnih listov državljanom Belorusije in s tem ustvarilo sloj zainteresiranih za integracijo.

Ruske oblasti pričakujejo, da bi svoj vpliv lahko povečale tudi skozi znanost in izobraževanje. Kot je zapisano, nameravajo vzpostaviti centre znanosti in kulture v Mogilevu, Grodnem in Vitebsku.

Belorusija je dejansko že nekaj časa ruski satelit in beloruski predsednik Lukašenko se o vsem posvetuje s Putinom. V tujih medijih poudarjajo, da sta Rusija in Belorusija že leta 1999 podpisali sporazum o zvezni državi in da so pogovori o tem potekali 20 let. Leta 2019 so sporočili, da se jm je uspelo dogovoriti o 28 programih, ki se nanašajo na gospodarstvo, usklajevanje monetarne politike in zakonodaje.

Meduza poroča, da so novinarji dokument pokazali zunanjepolitičnim strokovnjakom, ki so potrdili, da je verodostojen in ga je treba jemati resno. Ameriški strokovnjak Michael Carpenter je ob tem dejal: »Ruski cilji v odnosu do Belorusije so enaki kot v Ukrajini, edina razlika je v tem, da se Rusija v primeru Belorusije zanaša na prisilo, v primeru Ukrajine pa na vojno.«

Danes je sicer Putin spregovoril ruskemu narodu o razmerah v državi in vojaški operaciji, kot jo sam imenuje, v Ukrajini. Več o tem, kaj je povedal, preberite tukaj.