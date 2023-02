Vse oči so uprte v Rusijo: svet bo nagovoril Vladimir Putin

Ruski predsednik Vladimir Putin bo imel danes, tri dni pred prvo obletnico ruskega napada na Ukrajino, nagovor o stanju v državi. Po napovedih Kremlja bo govoril o posebni vojaški operaciji v Ukrajini, kot v Moskvi imenujejo vojno, pa tudi o gospodarskih in socialnih razmerah v državi.

Po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova bo Putin v nagovoru obravnaval trenutne gospodarske in socialne razmere v državi. Zaradi zahodnih sankcij je rusko gospodarstvo namreč pod velikim pritiskom, številni Rusi pa naj bi se pritoževali zaradi naraščajočih cen in visokih življenjskih stroškov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

To bo Putinov 18. redni nagovor o stanju v državi. Nazadnje ga je imel aprila 2021, decembra lani pa ga je zaradi ustavnih razlogov in natrpanega urnika preložil. Tedaj je prav tako odpovedal vsakoletno tradicionalno novinarsko konferenco, na kateri odgovarja na vprašanja novinarjev in javnosti.

Čez leto dni še volitve

Nekateri mediji so ugibali, da se je želel s preložitvijo izogniti neprijetnim vprašanjem o vojaških porazih v Ukrajini. Šlo je namreč za potezo brez primere za Putina, ki je svoje vsakoletne govore nadaljeval tudi v času pandemije covida-19.

Letošnji nagovor nestrpno pričakujejo po vsem svetu, ne le zaradi vojne v Ukrajini, temveč tudi zaradi predsedniških volitev, ki bodo v Rusiji predvidoma čez nekaj več kot leto dni. Številni pričakujejo, da se bo Putin, ki je v ta namen že spremenil rusko ustavo, znova potegoval za predsedniški položaj.

​