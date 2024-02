Ruski disident: Navalni žrtev morilske metode KGB

Nejasnosti v zvezi s smrtjo Alekseja Navalnega je še veliko. Njegova vdova Julija je Vladimirja Putina odkrito obtožila umora. Za opozicijskega voditelja naj bi bil usoden živčni strup novičok, trdi, toda ruski oporečnik je ponudil drugačno razlago.

Zaščitni znak KGB

Vladimir Osečkin, ustanovitelj nevladne organizacije Gulagu.net, ki razkriva zlorabe v ruskih zaporih, je razkril nove podrobnosti o smrti Navalnega. Prepričan je, da je bil najglasnejši kritik Putina umorjen z udarcem v srce, zaščitnim znakom KGB.

Navalni mučen

»Vemo, da v kazenski koloniji Polarni volk prihaja do mučenj. Navalnega so tja premestili z namenom, da bi se njegovo stanje še poslabšalo,« je povedal ukrajinskemu novinarju Dimitriju Gordonu.

Po dveh letih mučenja naj bi Navalnega 17. februarja ubili, in sicer z močnim udarcem v srce. Gre za preverjeno morilsko tehniko, v kateri so se urili že agenti KGB, je prepričan Osečkin. »Na truplu so vidni znaki nasilja, modrice in hematomi. To je dejstvo, vprašanje je samo, kdaj bo javnost videla te fotografije,« je povedal nevladnik, ki se sklicuje na vir iz kazenske kolonije na Arktiki. Zato naj bi oblasti tudi zavlačevale s predajo trupla družini.

Zaradi nediscipline je Navalni v dveh letih preživel skupno 308 dni v posebni kazenski celici, kjer so bile razmere še slabše kot sicer. Osečkin trdi, da so ga mučili z odtegovanjem spanca. »Pod vsemogočnimi pretvezami so ga zbujali na vsaki dve uri, čeprav ima zapornik pravico do 8-urnega spanca,« pravi.