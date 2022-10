Ruska televizija objavila grozljive posnetke: V pričakovanju jedrskega spopada ... (VIDEO)

Ruska televizija NTV, ki je v lasti plinske družbe Gazprom, je objavila grozljive posnetke o morebitnem 'armagedonu', ki bi se zgodil, če bi Rusija uporabila jedrsko orožje. Naslovili so jih V pričakovanju jedrskega spopada – kako je orožje za množično uničevanje postalo del geopolitične igre. Prikazujejo jedrsko katastrofo in t. i. 'gobaste oblake', ki se dvigujejo po padcu jedrske bombe. Pri tem obtožujejo zahod in mu očitajo, da preveč govori o jedrski vojni, medtem ko propagandisti Vladimirja Putina nenehno grozijo z uporabo orožja za množično uničevanje.

Čečenski voditelj Ramzan Kadirov je namreč dan po Putinovi aneksiji štirih ukrajinskih ozemelj sporočil, da meni, da bi moral Putin sprejeti bolj drastične ukrepe in razmisliti o »uporabi jedrskega orožja manjše moči«. Vasilij Kašin, vojaški in politični analitik na Visoki šoli za ekonomijo v Moskvi, pa meni, da je premoč v virih in konvencionalnem orožju resda na strani zahoda, a da moč Rusije temelji na njenem jedrskem arzenalu, pri čemer se odvrti posnetek, na katerem je prikazano, kako jedrsko orožje začne svojo pot iz sibirskega Krasnojarska proti zahodu.