Je Slovenija pripravljena za primer jedrskega napada? Šarec odgovarja

Minister za obrambo Marjan Šarec je na seji DZ odgovarjal na poslansko vprašanje poslanke SDS Eve Irgl o pripravljenosti Slovenije za primer jedrskega napada oziroma jedrskega onesnaženja. V poslanskem vprašanju je izpostavila, da je ruski predsednik Vladimir Putin prejšnji teden zaostril retoriko in dejal, da bo Rusija v vojni z Ukrajino uporabila vsa sredstva, tudi jedrska. Ukrajina pa je Rusijo obtožila vnovičnega obstreljevanja jedrske elektrarne v Zaporožju. Če pride do jedrskega onesnaženja v Ukrajini, je jedrski oblak po besedah Irglove pri nas v sedmih do desetih urah, zato je to tudi resna grožnja za varnost Slovenije. Zato je ministra za obrambo vprašala, kakšna je strategija zaščite v takšnem primeru?

»Jedrski načrt ni celovit«

Šarec predvideva, da jedrski načrt ni celovit in da ga bo treba v prihodnje dodelati ter jasno izvesti kriterije oziroma izdati načrt, kako ravnati v takšnih situacijah. »Danes prebivalstvo ni najbolj ozaveščeno, kako ravnati ob potresih in drugih tegobah, verjetno tudi ob jedrskem napadu,« je dejal Šarec. Zato bodo morali na Upravi za zaščito in reševanje v naslednjih mesecih posvetiti pozornost vsem načrtom, ne samo jedrskim in ukrepati takoj, je dejal in s tem napovedal dodelavo strategije zaščite za primer jedrskega onesnaženja.

Kaj pravi »zaščitna strategija«

Protiatomsko zaklonišče na Moškričevi ulici. FOTO: Jože Suhadolnik

Ob jedrski nesreči se lahko v okolje sprosti radioaktivni izotop joda, ki utegne povzročiti notranje obsevanje telesa zaradi vdihavanja. Zaužitje tablet kalijevega jodida (KI) neposredno pred ali med prehodom radioaktivnih snovi preprečuje, da bi se radioaktivni jod kopičil v žlezi ščitnici.

Na straneh vlade je je na 42 straneh objavljena »Zaščitna strategija ob jedrski in radiološki nesreči«, z datumom 8. julij 2021. V poglavju o morebitni jedrski nesreči v tujini je navedeno, da je lahko ob tem zaradi radiološkega oblaka lahko ogrožen del Slovenije ali celotna država, prav tako pa je treba poskrbeti za slovenske državljane, ki se nahajajo na ogroženem območju. »Pri evakuiranih prebivalcih, ki se iz ogroženega območja vračajo nazaj v Slovenijo, je na državni meji in drugih vstopnih točkah (npr. letališčih) treba izvesti meritve kontaminacije in po potrebi dekontaminacijo,« je navedeno in še, da je pri obravnavi evakuirancev v nastanitvenih centrih pomembno, da ljudje dobijo nujno zdravstveno oskrbo in psihosocialno pomoč.

Zaščitni ukrepi za prebivalstvo narekujejo zaporo in nadzor območja, oskrbo obsevanih ljudi, prehrambene ukrepe, dekontaminacijo ljudi, živali in opreme vključno s predelavo živil in krmo, omejitev aktivnosti, kot so igranje otrok na igrišču, delo na vrtu, skratka omeji se dostop na kontaminirano območje.

Kot zaklonišča lahko služijo običajne zgradbe z zaprtimi okni in izklopljeno ventilacijo

Simbolična fotografija. FOTO: Reuters

V primeru jedrskega onesnaženje se je najbolje takoj prestaviti v zaklonišča. V Sloveniji je na seznamu 2.245 zaklonišč ( celotni seznam ). Kot zaklonišča lahko služijo tudi običajne zgradbe z zaprtimi okni in izklopljeno ventilacijo. Zaklanjanje traja do 24 ur, med tem se uporabljata le hrana in pijača, ki je v hiši. Lahko se pije voda iz vodovoda, razen če je to izrecno prepovedano. Točne standarde določa Pravilnik o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike

In kako bo potekalo obveščanje prebivalstva v primeru jedrskega napada? Najprej z alarmnim znakom neposredne nevarnosti, nato prek medijev.