Spirala groze se bo zavrtela: Putin odprl novo fronto, to čaka Evropo

Deutsche Welle poroča, da najhujše posledice vojne v Ukrajini šele prihajajo. Tako se bo šele prihodnje leto spirala groze zavrtela: takrat bodo zapadli dolgovi za plin in elektriko, vse se bo podražilo, podjetja bodo šla v stečaj, ker Vladimir Putin upa na socialne nemire v Evropi. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je to že opisal z besedami: »Zima nezadovoljstva je na obzorju.«

Redkokdaj se gospodarstveniki in politiki strinjajo tako kot zdaj: Nemčijo čaka izjemno težka zima. Ne le meteorološko, tudi gospodarsko. Prejšnji teden je bilo na primer objavljeno, da so se proizvodne cene avgusta v primerjavi z obdobjem pred letom dni zvišale za 46 odstotkov. Rast v višini 46 odstotkov je najvišja v zadnjih 73 letih in je zanesljiv pokazatelj inflacije, dodajajo.

Druga Putinova fronta

Dramatičen skok cen lahko pripišemo kroničnim logističnim težavam, predvsem pa eksplozivni rasti cen energentov. To je praktično druga fronta, ki jo je odprl Putin. Nafto in plin je uporabljal kot orožje, čeprav so mnogi menili, da tega ne bo storil.

S tem želi Putin razdeliti Evropo, ker upa na socialne nemire in da bodo Evropejci krivili svoje oblastnike, da podaljšujejo vojno z oboroževanjem Ukrajine, kar v nebo dviga cene energije. V Berlinu, Parizu, Londonu in drugod se oblasti na vso moč trudijo, da bi se temu scenariju izognile. Francozi in Britanci so postavili najvišje cene energije, Nemci nacionalizirajo podjetja, ki trgujejo s plinom.

Evropska solidarnost je na preizkušnji, a če bo Evropa prestala zimo, bo imela dobre možnosti za okrevanje. To okrevanje bi bilo verjetno zelo počasno, vendar bi bilo brez Putinovega plina.