Rover na Marsu po nesreči zlomil kamen in našel nekaj nenavadnega

30. maja je Nasin rover Curiosity s svojimi 899 kilogrami peljal čez skalo v kanalu Gediz Vallis, ko se je ta zlomila. Znanstveniki so bili presenečeni, ko so v njeni notranjosti opazili rumene kristale žvepla. Čeprav so sulfati na Rdečem planetu precej pogosti, je tokrat žveplo tam prvič najdeno v čisti elementarni obliki.

Ko pomislimo na žveplo, se običajno spomnimo na vonj po gnilih jajcih, toda ta vonj izvira iz vodikovega sulfida.

Elementarno žveplo je brez vonja in nastaja v zelo specifičnih pogojih - na lokaciji najdbe pa ti niso ustrezni. Zato je bilo presenečenje še večje, ko so ugotovili, da je okolica polna takšnih kamnov.

»Ne bi smelo biti takšnih skal«

Strokovnjaki so mnenja, da na Rdečem planetu ne bi smelo biti kamnin iz čistega žvepla.

Sulfati so soli, ki nastanejo, ko se žveplo, običajno v sestavljeni obliki, poveže z drugimi minerali v vodi. Ko voda izhlapi, se minerali izsušijo, ostanejo pa sulfati. Po drugi strani pa čisto žveplo nastane le pod posebnimi pogoji.

»Najti polje kamnin iz čistega žvepla je kot odkriti oazo v puščavi. Ne bi smele biti tam, zato moramo to raziskati,« je dejal planetarni znanstvenik Ashwin Vasavada iz Nasinega laboratorija za reaktivni pogon. »Raziskovanje oddaljenih planetov je res vznemirljivo zaradi teh nenavadnih in nepričakovanih odkritij,« je dodal.

Skozi to območje je nekdaj tekla reka

Nahajališča elementarnega žvepla, ki nastanejo z redukcijo ali bakterijsko razgradnjo sulfata, je mogoče najti marsikje na Zemlji, največ jih je v ZDA ob obali Mehiškega zaliva, a strokovnjaki niso pričakovali, da ga bodo našli na Rdečem planetu.

Rdeči planet. FOTO: 24k-production Getty Images/istockphoto

Očitno je neznank o geološki zgodovini Marsa še veliko. Sprva morajo raziskati, kako je elementarno žveplo končalo na površini tega planeta, medtem pa bo rover Curiosity še naprej zbiral podatke in vzorce za analizo, da bi znanstvenikom olajšal razumevanje tamkajšnje geologije.

Kanal Gediz Vallis je zelo zanimivo območje, skozi katerega je pred milijardami let tekla starodavna reka. Znanstveniki so čakali na priložnost, da bi tam lahko vzeli vzorec kamnov. To jim je uspelo 18. junija. Čeprav kamnine, ki vsebuje žveplo, niso mogli vzorčiti, ker je bila premajhna in preveč krhka za vrtalnik, so v bližini opazili velike skale, ki so bile kot nalašč za to.