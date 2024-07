Odkopali skoraj popolno okostje nove vrste dinozavra

Na britanskem otoku Wight so odkrili in izkopali fosilizirane ostanke rastlinojedega dinozavra, ki je po Zemlji s svojimi približno 900 kilogrami lomastil pred okoli 125 milijoni let. Ko so na njegove kosti prvič naleteli leta 2013, so paleontologi sprva mislili, da gre za ostanke že poznane vrste teh izumrlih orjakov, a so zdaj dognali, da gre za novo vrsto, ki bo dopolnila nekatere vrzeli znanja o dinozavrih na tem koncu sveta.

»To je resnično izjemno odkritje!« je navdušen Jeremy Lockwood iz tamkajšnjega naravoslovnega muzeja, ki je sodeloval pri izkopavanju. »Pomagal nam bo bolje razumeti življenje različnih vrst dinozavrov, ki so živeli na tem delu Anglije v zgodnji kredi,« je dejal in še dodal, da najdba pritrjuje izsledkom nedavne raziskave, da so se tod ponašali z enim najbolj raznolikih ekosistemov.

Kosti je odkril Nick Chase, levo, po katerem so novo vrsto tudi poimenovali.

Nova najdba ni posebna le, ker gre za okostje nove dinozavrske vrste, temveč tudi, ker je to najbolj celovito ohranjen fosil, odkrit na tem območju v zadnjem stoletju. Skupno so našli kar 149 kosti. Te pripovedujejo zgodbo dinozavra, težkega skoraj tono, ki je bil velik približno toliko kot današnji ameriški bizon. Najverjetneje so živeli v čredah, saj so se tako lažje ubranili pred plenilci. In ti so v teh koncih nedvomno bili, o čemer ne nazadnje priča tudi drugo odkritje izpred nekaj let. Teh ostankov sicer še niso povsem preučili, a prvi izsledki so pokazali, da je šlo za mesojedega dinozavra in sorodnika verjetno najbolj razvpitega krvoločneža, tiranozavra.

Prve kosti dinozavra, ki so ga zdaj povsem izkopali, je pri pečinah zaliva Compton leta 2013 odkril zdaj pokojni raziskovalec Nick Chase, po katerem so novo vrsto tudi poimenovali. Comptonatus chasei. »Nick je imel izreden nos za odkrivanje dinozavrov!« je še pripomnil Lockwood.