V središču galaksije našli črno luknjo: astronomom ni jasno, kako da se jim je skrivala

V središču ozvezdja Omega Centauri, skupini 10 milijonov zvezd, so Nasini astronomi odkrili novo črno luknjo, najbližjo Zemlji. Čeprav gre za relativno veliko, so jo zaradi njene lege v središču galaksije odkrili povsem po naključju, saj se je skrivala med kopico zvezd. Črne luknje je težko opaziti, še posebej manjše. Strokovnjaki njihovo iskanje enačijo z iskanjem igle v kopici sena.

»Črne luknje, ki so samo nekoliko težje od našega sonca, so kot mravlje ali pajki. Povsod so, a redko jih vidimo. Potem so tudi ogromne luknje, ki so kot godzila, te naši teleskopi zaznajo brez težav, nekje vmes pa so črne luknje neke srednje mase, takšna je tudi ta v ozvezdju Omega Centauri. Te so kot stopinja bigfoota, če ljudem povemo, da smo jo našli, se bodo povsem prestrašili,« je različno velike črne luknje slikovito opisal Matthew Whittaker z univerze v ameriški zvezni državi Utah, ki se ukvarja z njihovim proučevanjem.

Ima maso, enako masi 8200 naših sonc.

Ta, ki so jo našli zdaj, ima maso enako 8200 naših sonc, zato astronomom ni jasno, kako da se jim je ves ta čas skrivala. Kljub temu so več kot navdušeni, da so jo le našli, saj menijo, da predstavlja manjkajoči člen, ki bi jim pomagal razumeti, kako t. i. zvezdna črna luknja postane supermasivna črna luknja. Zvezdne, pravimo jim tudi stelarne, so najmlajše, nastanejo, ko umre zvezda, od tod tudi ime. Njihova masa je med tri in 120 mas našega sonca, medtem ko so supermasivne težke kot nekaj milijonov ali milijard sonc. Ta, ki so jo odkrili zdaj, je ravno nekje vmes, zato sklepajo, da je v neki srednji stopnji razvoja iz zvezdne v supermasivno črno luknjo.

Nekega dne bo to doletelo tudi naše sonce. FOTO: Nasa/sdo Via Reuters

Anil Seth, profesor astronomije na univerzi v Utahu, je odkritje opisal kot nekaj, o čemer lahko upaš, da boš videl enkrat v karieri ali kar v življenju. »O tej naši luknji ne smem razmišljati prepozno, sploh pa ne zvečer, potem namreč od samega razburjenja ne morem spati,« je dejal v smehu, nato pa bolj resno dodal: »Pregledali smo več kot 500 posnetkov, ki jih je Hubblov teleskop posnel v zadnjih 20 letih, da smo opazili, da nekaj ni, kot bi moralo biti. Nismo vedeli, kaj, nato se je izkazalo, da se zvezde tako neobičajno gibljejo okrog središča galaksije, ker se gibljejo okrog črne luknje. Ko smo nato nadaljevali raziskavo, nam je ob odkritjih skorajda razneslo možgane.«