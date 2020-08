Roswell še vedno zavit v skrivnost

Ne skrivajo se več v senci

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Podatki o domnevnem zrušenju vesoljskega plovila v Roswellu so še vedno tajni. FOTO: Redemption/Getty Images

Trump mora še razmisliti

REUTERS PICTURES Marco Rubio je zaskrbljen zaradi neznanih letal nad ameriškimi bazami. FOTO: Carlo Allegri/Reuters

Več kot destletje je v sklopu ameriškega urada za mornariško in obveščevalno dejavnost obstajal program, zavit v skrivnost, govorilo se je, da je skrbel za preiskovanje nenavadnih dogodkov, tudi neznanih letečih predmetov ter srečanj vojaških pilotov z njimi. Kljub zagotovilom Pentagona, da je program razpustil, pa nadaljuje delovanje, a pod novim imenom in v sklopu urada mornariške obveščevalne dejavnosti. Program sicer ni tajen, je pa takih veliko zadev, s katerimi se ukvarjajo, zato uslužbenci Pentagona o tem nikdar ne bodo javno govorili. A ne zato, ker bi skrivali informacije o obstoju in obiskih neznanih letečih predmetov, temveč zato, ker program raziskuje, ali ni morda katera druga dežela razvila naprednejše letalske tehnologije, ki bi lahko ogrozila varnost ZDA.Republikanski senators Floride in aktualni predsednik odbora za obveščevalno dejavnost je nedavno v izjavi za javnost izrazil zaskrbljenost zaradi poročil o neznanih in neugotovljenih letalih nad ameriškimi bazami ter dodal, da je v interesu vlade ugotoviti, kdo baze preletava, ter ga ustrezno kaznovati. Rubia še posebno skrbi, da nista morda Rusija ali Kitajska na skrivaj razvili naprednih letal, s katerimi bi lahko ogrozili ameriško nacionalno varnost.Omenjeni program je imel predhodnika, imenoval se je AATIP, ustanovljen je bil leta 2007 in stal 22 milijonov dolarjev, leta 2012 pa so ga po besedah predstavnikov Pentagona nehali financirati. Tisti, ki so pri njem sodelovali, so trdili drugače in pod pritiskom javnosti je moralo to priznati tudi obrambno ministrstvo. Program je bil sprva pod okriljem obrambno-obveščevalne agencije, nato pa je deloval v sklopu urada podsekretarja obrambne in obveščevalne dejavnosti. Prejšnji direktor Pentagonovega programa, nekdanji vojaški obveščevalec, je po desetih letih na položaju oktobra 2017 odstopil in ob tem potrdil, da se je iz programa razvila nova skupina strokovnjakov za posebne naloge, ki se »ne skriva več v senci«.Sestavljajo jo nekdanji vladni uslužbenci, strokovnjaki in znanstveniki, ki imajo ustrezna varnostna zagotovila in dostop do zaupnih podatkov, vendar brez možnosti predstavitve prepričljivih materialnih dokazov.Več kot desetletje je Pentagon izvajal tajne sestanke za odbore kongresa, vodje družbe Aerospace Corporation in druge vladne uradnike. V nekaj primerih se je našla celo zemeljska razlaga za prav nerazložljive dogodke.Tudi če razlag ni bilo na voljo, to še vedno ne pomeni, da je najbolj verjetna zunajzemeljska, pristavljajo astrofiziki. Astrofizik, ki je delal kot pogodbeni sodelavec in svetovalec Pentagona pri NLP-programu od 2007., pravi, da v nekaterih primerih raziskovanje materialov ni bilo uspešno in njihovega pravega izvora niso razkrili, na podlagi česar je sklepal, da jih ljudje sami nismo mogli narediti. Astrofizik, ki dela tudi za zasebno družbo Aerospace Corporation, omenja, da je že marca podal tajno poročilo in mnenje agenciji ministrstva za obrambo o »najdbah in zbiranju vozil zunaj našega sveta, ki niso izdelana na Zemlji«. Davis je podal poročila o najdbah nerazložljivih predmetov tudi vodilnim osebam senatnega odbora oboroženih sil in senatnemu odboru za obveščevalno dejavnost.Zanimanje za NLP je pritegnilo tudi predsednika, ki je junija povedal, da ve za zelo zanimive stvari o Roswellu. V tem mestu v Novi Mehiki se je v začetku julija 1947 zrušil NLP, kar je vojska sprva priznala, nato pa zanikala in dogodek še vedno ostaja zavit v skrivnost. Na vprašanje, ali bo dal javnosti tajne podatke o tem, je bil zadržan: »O tem moram še razmisliti.«