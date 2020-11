Razmere so resne, vseeno se odpirajo nakupovalna središča

Medtem ko se približujeta božič in novo leto ter s tem čas velikih prazničnih nakupov, so se oblasti na Poljskem odločile omiliti nekatere omejitve pri trgovini na drobno, ki so jih uvedle z namenom zajezitve epidemije novega koronavirusa. Čez teden dni se bodo tako znova odprla nakupovalna središča.



Na Poljskem so v začetku tega meseca odredili zaprtje vseh trgovin v nakupovalnih središčih z izjemo živilskih trgovin, drogerij in lekarn. Danes je poljski premier Mateusz Morawiecki sporočil, da bodo lahko te trgovine 28. novembra znova odprle svoja vrata, če bodo seveda izvajale predpisane stroge higienske ukrepe. Poleg tega naj bi bile 4. in nato še 17. decembra trgovine odprte tudi v nedeljo. Namen je rešiti milijone delovnih mest, je ob tem po poročanju nemške tiskovne agencije dpa poudaril Morawiecki.



Medtem še naprej, za zdaj do 27. decembra, ostajajo zaprti gostinski lokali, kulturne ustanove in fitnesi. Prav tako se do praznikov podaljšuje pouk na daljavo. Zimske počitnice bodo tokrat po vsej državi potekale istočasno med 4. in 17. januarjem, medtem ko so imeli doslej v različnih regijah počitnice v treh različnih 14-dnevnih obdobjih.



Premier je sodržavljane obenem odločno pozval, naj praznike preživijo v najožjem družinskem krogu in naj se izogibajo vsakršnim potovanjem. Prav omejitev socialnih stikov med prazniki bo po njegovem ključna za nadaljnji potek epidemije. »Pred nami je sto dni solidarnosti,« je poudaril, ko bo treba pokazati disciplino in živeti v skladu z omejitvami. Poljska vlada sicer trenutno pripravlja pravne rešitve, potrebne za uvedbo omejitev gibanja, je povedal.



Kot je opozoril, razmere ostajajo zelo resne. V zadnjih 24 urah so po podatkih ministrstva za zdravje potrdili 24.213 novih okužb z novim koronavirusom ter 574 smrti zaradi covida 19.