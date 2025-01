Razkrita Putinova najtemnejša skrivnost! Predsednik ponorel, ko se je izvedelo, vključene tudi posebne enote

Alina Kabajeva (41) velja za domnevno ljubico predsednika Ruske federacije Vladimirja Putina. Po zdaj razkritih informacijah je prejemala tajna plačila od posebne vojaške enote blizu ruskega predsednika, ko je bila stara komaj 17 let, je navedel Miror.

Ena najbogatejših žensk v Rusiji

Alina naj bi imela s Putinom dva sinova (Ivana in Vladimirja mlajšega) in trenutno velja za eno najbogatejših žensk v vsej Rusiji. Njeno premoženje je ocenjeno na okoli 85 milijonov evrov. Kabajeva naj bi tako imela v lasti več stanovanj v Moskvi in ​​Sankt Peterburgu ter dve vili.

Alina Kabajeva. Olimpijska ritmična gimnastičarka in nekdanja ljubica Vladimirja Putina, skupaj naj bi imela dva otroka. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Zadnji podatki kažejo, da naj bi se spoznala leta 2003, ko je bila stara 20 let. Prvi stik sta imela v nočnem klubu. Leto kasneje, leta 2004, je pozirala za rusko izdajo revije Maksim. Ta revija ne dovoljuje popolne golote, vendar je bila Alina večinoma v njej brez oblačil.

Nato je leta 2008 v javnost pricurljalo poročilo, da se Putin namerava poročiti s Kabajevo. Ruski predsednik je takrat ponorel od besa. »So meje, imam zasebno življenje, v katero nikomur ne dovolim vmešavanja. To je treba spoštovati,« je takrat dejal vidno vznemirjeni Vladimir Putin.