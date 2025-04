Pred izrekom sodbe se je s temi besedami oglasila Urška Bačovnik Janša

Na sklepne besede Janeza Janše z Okrožnega sodišča v Celju 15. aprila v zadevi Trenta se je v četrtek na omrežju X odzvala tudi Janševa soproga Urška Bačovnik Janša.

»Človek zdrave pameti lahko le strmi …,« je zapisala v odgovoru na tvit svojega soproga, ki je v celoti ibjavil svoje sklepne besede.

Pod njeno objavo se je zvrstilo kar nekaj zapisov znanih komentatork, ki so ji namenile besede podpore:

Milena Miklavčič: »Upam si reči, da je danes z vami malodane vsa Slovenija! Ne le skrajno negativna energija, tudi veliko pozitivne energije predstavlja nesluteno moč, ki se je včasih niti ne zavedamo!«

Mojca Škrinjar: »Draga Urška, nosite težo časa, bolj kot druge źene. Toda z vami smo, verjemite, zaupajte, izborili si bomo svobodo, mir in demokracijo in mir za vašo družino. Bog z vami, v številnih družinah molimo za vas in vašo družino!«