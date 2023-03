Skrivno življenje Vladimirja Putina in njegove ljubice: živela naj bi v razkošni palači

Alina Kabajeva je v svetu najbolj znana kot ljubica ruskega predsednika Vladimirja Putina, čeprav te govorice nikoli niso bile uradno potrjene. Novico o njunem razmerju je leta 2008 prvi objavil ruski časnik Moskovski Korrespondent. Kremelj je navedbe takoj zanikal, časopis pa so ukinili v desetih dneh.

Nagrajena športnica, dobitnica dveh olimpijskih medalj in političarka je leta 2007 vstopila v dumo kot članica Putinove stranke. Dela ni imela prav veliko, zato so ji našli mesto predsednice sveta NMG, medijske skupine v Rusiji, znane po čudnih posojilih in še bolj čudnem bogatenju njenih bližnjih.

Nepremičnine v vrednosti 39 milijonov

Očitno je Kabajeva tudi dobro materialno preskrbljena. Nedavna preiskava je pokazala, da imajo Alina, njena mama, babica in sestra skupaj kar deset stanovanj v elitnih predelih Moskve in Sankt Peterburga ter več zemljišč in nepremičnin v Sočiju, poroča Daily Mail. Skupna vrednost teh nepremičnin je po njihovi oceni okoli 39 milijonov dolarjev.

Po poročanju omenjenega medija nekdanja gimnastičarka in Putin skupaj z otroki živita v razkošni palači, ki jo skrivata pred rusko javnostjo. Kot povzemajo neodvisni medij Proekt, naj bi se palača nahajala sredi gozda v Valdaju.