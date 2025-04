Fiorentina je dobila igralno lekcijo. Celjani, kapo dol

Evropsko popotovanje slovenskega nogometnega prvaka Celja se je končalo v Firencah, nadaljevalo pa se bo v 1. SNL, kjer bodo med velikonočnimi prazniki odigrali 31. krog. Od podviga, kakršnega v Evropi ni videti prav pogosto, so Celjane ločili milimetri. Pod taktirko trenerja Alberta Riere so Celjani enemu od najbolj uglednih italijanskih klubov z več kot dvajsetkratno višjo vrednostjo moštva (281,8 milijona evrov – 13,5 milijona evrov) pripravili učno uro igrivosti in taktične dovršenosti.

Neodločen izid na stadionu Artemio Franchi z 2:2 (skupno poraz s 4:5) je pomenil četrtfinalno slovo v konferenčni ligi. Polffinalna para (1. in 8. maj) sta Betis – Fiorentina in Chelsea – Djurgarden.

Albert Riera ni le govoril, temveč je tudi delal in ustvarjal. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

»Moja obljuba na začetku sezone ... po 20 tekmah, 20 čarobnih večerih, 20 izkušnjah ... Vitoria Guimaraes, Betis, Bašakšehir, Jagiellonia, Pafos, The New Saints, Apoel, Lugano, Fiorentina …, več v eni sezoni kot v celotni zgodovini kluba. In še ene sanje kluba so se uresničile, stadion je bil popolnoma poln,« je 43-letni Majorčan na instagramu čustveno izlil svoje misli. Med njimi je bilo še veliko drugih, ki ponujajo strokovni razmislek za celotni slovenski nogomet. Riera je v Evropi moštvo vodil na 17 tekmah, tri so Celjani igrali pod vodstvom Damirja Krznarja. »Kar si storil enkrat, zmoreš dvakrat! Podarjeno državi!« je Riera izzivalno, a iskrivo potegnil črto.

Združili všečnost, tekmovalnost in izid

Ni ga nogometnega strokovnjaka, ki Majorčanu, Svitu Sešlarju, Aljoši Matku, Marku Zabukovniku, Tamarju Svetlinu, Žanu Karničniku, Damjanu Vukliševiću, Klemnu Nemaniču, slovenskim prvokategornikom, ter večinoma spretno in trenerjevem dojemanju igre primerno izbranim tujim igralcem, ne bi dal klobuk dol za evropske predstave. Škoda je, da se je v Firencah končala čudovita evropska pot, ki je imela neverjeten evolucijski razvoj; bolj, ko gre sezona h koncu, boljši so Celjani. Igralni odličnosti, ki jo povezujejo všečnost, tekmovalnost in »kralj vsega« rezultat, so na vrhuncu sezone bliže, kot številni odlikaši iz lige prvakov.

FOTO: Dk

Celjani so postavili piko na i nastopu slovenskih klubov v Evropi v tej sezoni. V vseh pogledih je bila najboljša doslej, in lahko bi bila še izjemnejša. Predvsem je nekaj grenkobe pustil Olimpijin poraz proti Borcu, a v seštevku so tudi Ljubljančani s prebojem v dodatne kvalifikacije za napredovanje v osmino finala konferenčne lige iztržili več, veliko več, kot so pred sezono upali navijači, igralci in strokovni štab. Mariborčani so bili blizu, z Antejem Šimundžo na trenerskem stolčku jih je izločil zdajšnji polfinalist Djurgarden. Bravo je prav tako z napredovanjem v drugi kvalifikacijski krog spisal klubsko zgodovino.

Milijoni evrov

Celjska uspešnost na igrišču se je odrazila tudi v zaslužku. Celjani so na račun nagrad dobili sedem milijonov evrov, Olimpija dobrih pet milijonov, Maribor slaba dva milijona, Bravo 700.000. Skupni znesek bo še višji po izplačilu bonusov iz marketinškega sklada Uefe, petletnega koeficienta in nagrade, ki jo določa klubski koeficient uspešnosti v zadnjih desetih letih.

Slovenska evropska četverica je skupaj odigrala kar 46 evropskih tekem (20 + 14 + 8 + 4). Njen izkupiček je pozitiven, Celje je po osemkrat zmagalo in izgubilo ter štirikrat iztržilo neodločen izid z razliko v golih 37:35. Olimpija: 8-4-2, 21:9; Maribor: 2-2-4, 10:11; Bravo: 2-0-2, 4:4. Skupna bilanca slovenskih klubov je 20 zmag, 10 neodločenih izidov in 16 porazov, razlika v golih je 72:59.