Žiga Jelar je bil na obisku pri Anžetu Kopitarju (Suzy)

Po končani zimski sezoni si je skakalec Žiga Jelar dal duška. S prijateljem je poletel čez Atlantik, naravnost v mesto angelov. Los Angeles ga je pričakal v soncu, za še bolje razburljivo vzdušje pa je poskrbel njegov športni rojak Anže Kopitar. Ta mu je izkazal gostoljubje in ga povabil k sebi domov, kjer je spoznal njegovo ženo Ines in oba otroka. Neža in Jakob sta ga nato pospremila tudi do slačilnice slavnega očeta, kjer se je od blizu prepričal, kako se godi svetovnim hokejskim legendam. Poln nepozabnih vtisov je nadaljeval dopustovanje po ZDA, saj se je med drugim ustavil v igralniški Meki. Koliko denarja je priigral v Las Vegasu, je skrivnost, ki bo za vedno ostala za igralniškimi zidovi. Nam je zaupal, da je Anže najbolj preprost človek velikega srca, čeprav v Kaliforniji uživa status superzvezdnika.

Žiga je bil počaščen, da se je na lastne oči prepričal, kako živi družina Kopitar.