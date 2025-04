POP TV s sporeda umaknil Delovno akcijo: Namesto tega bomo ...

V nedeljo zvečer boste zaman čakali na priljubljeno oddajo. »20. in 27.4. Delovne akcije ne bo. Med prazniki jo umaknemo, da zvesti gledalci, ki so na dopustu ne zamudijo priljubljenih vsebin. Namesto tega bomo predvajali filme,« sporočajo s POP TV.

Spomnimo, v osmi sezoni oddaje Delovna akcija, ki se je začela 16. marca 2025 na POP TV, Ana Praznik in njena ekipa nadaljujejo s prenovami domov družin po Sloveniji, ki so se znašle v težkih življenjskih okoliščinah. Trenutno ni javno dostopnih podatkov o gledanosti osme sezone oddaje na POP TV. Je pa v preteklih sezonah oddaja dosegala visoko gledanost; na primer, v letu 2021 je najbolj gledana epizoda dosegla 19,4-odstotni delež gledanosti v ciljni skupini 18–54 let.

Tudi nova sezona nadaljuje s predstavitvijo ganljivih zgodb družin iz različnih delov Slovenije. Kljub temu so se pojavile nekatere kritike gledalcev, predvsem zaradi dolžine oglasnih blokov in razdelitve posameznih prenov na več epizod.