Parole o krivosodju so čudežno izginile takoj, ko je Janša oznanil, da je oproščen

Janez Janša, Branko Kastelic in Klemen Gantar so včeraj na sodišču slišali besede olajšanja, da niso krivi za očitke, ki jim jih je v obtožnici nanizalo tožilstvo. Še preden je sodnica Cvetka Posilovič točno ob 14. uri prebrala oprostilno sodbo, se je pred celjskim sodiščem znova zbrala množica več sto Janševih privržencev z zastavami in transparenti, peli so Zdravljico in vzklikali všečne parole prvaku SDS.

Tožilstvo jim je očitalo zlorabo položaja in pomoči pri tem. Sodba temelji izključno na kritični in logični presoji dokazov. Pred hramom pravice se je zbralo več sto Janševih privržencev.

Glede na to, da se je v nekaterih medijih že pred dnevi pojavila, domnevno vnaprej spisana obsodilna sodba, so nekateri tokrat dobili dokaz, da je bila tista sodba zagotovo konstrukt Janši naklonjenih podpornikov. »Sodba temelji izključno na kritični in logični presoji dokazov, dejstvih in okoliščinah, ki smo jih izvedli med celotnim postopkom. In v tem primeru dokazni postopek ni pokazal, da je šlo v tem primeru za očitana kazniva dejanja, ki jih je tožilstvo očitalo Janši, Kastelicu in Gantarju, zato oprostilna sodba,« je sodnica dejala ob koncu obrazložitve. Posebej se je dotaknila dogajanja, ki je spremljalo sodni proces v zadevi Trenta. »Nikakršnega vpliva niso imele na odločitev razne medijske objave, članki, pisanja, poimenske diskreditacije nekaterih sodnikov, tožilcev in članov senata, kot tudi ne dogajanje na shodih, ki smo jim bili priča in smo mu priča tudi danes (včeraj, op. p.),« je poudarila predsednica senata Posilovič. In dodala, da ima vsak v naši državi pravico do pravnega varstva in pritožbe, brez tega ni demokracije.

Nasprotniki sodnega procesa, ki so jih bili med drugim polna usta očitkov o krivosodju. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters

Tožilstvo je seveda že napovedalo pritožbo, kar pomeni, da sodba še ni pravnomočna. Prvak SDS obrazložitve sodbe ni poslušal, takoj, ko je izrekla besede, da se vsi trije obtoženi oproščeni, je skupaj z odvetnikom Francijem Matozom zapustil sodno dvorano in šel pozdravit množico podpornikov, ki so bili tudi tokrat zelo glasni. A parole o krivosodju so čudežno izginile takoj, ko je Janša oznanil, da je oproščen.

Po izpeljavi spornega posla je Imos parcelo dal med tako imenovanje zaloge.

Spomnimo, da je tožilstvo nekdanjemu direktorju uprave Imosa Kastelicu očitalo zlorabo položaja, bivšemu direktorju Eurogradenj Gantarju in Janši pa pomoč pri tem dejanju. Janši naj bi namreč z nakupom in pozneje prodajo njegove 15.600 kvadratnih metrov velike parcele v Trenti, po cenitvi vredne le okoli 20 tisoč evrov, omogočila nakup stanovanja v Ljubljani, vrednega dobrih 130 tisoč evrov. Oziroma naj bi mu družba Imos »podarila« drugi obrok za nakup stanovanja, za katerega je marca 2005 sklenil pogodbo s takratnim direktorjem Imosa Kastelicem.

Na omenjeno družbo je Janša namreč že pred tem prenesel lastništvo manjšega stanovanja v Ljubljani. Mesec pozneje je podjetje Eurogradnje Imosu nakazalo 200 tisoč evrov. Ta denar naj bi bil uradno namenjen za gradbeni projekt v Fiesi, neuradno pa za nakup Janševe parcele v Trenti. Janša je od Imosa na račun prejel 131.000 evrov, a je ta znesek dva meseca pozneje, ko je bila sklenjena pogodba o prodaji zemljišča, Imosu vrnil. Podjetje Eurogradnje je za ta znesek uradno kupilo Janševo parcelo, ki jo je leto dni pozneje prodalo prvotnemu kupcu, torej Imosu. Po izpeljavi posla je Imos to parcelo dal med tako imenovanje »zaloge«, kot se računovodsko označujejo neuporabna ali nepotrebna zemljišča.

Tožilstvo je zatrjevalo in dokazovalo, da je bil celoten posel zasnovan kot fiktiven, in sicer z namenom, da so Janši olajšali nakup stanovanja v Ljubljani.