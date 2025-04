Teden v zvezdah: v sredo in četrtek bo Luna v ribah, sprostili se bomo in spustili vajeti

Energije se spreminjajo. Potopljenost v čustveno in pasivno energijo vode, ki nas je držala nazaj, se umika in dejstvo, da sta Merkur in Mars po novem v ognjenih znamenjih, sporoča, da nas čakajo bolj aktivni časi. Verjamem, da vsem pride prav nov pogon, a vas moram vseeno opozoriti, da lahko več ognja prinese tudi več nemira in jeze. Vsekakor se bomo lažje pognali za svojimi željami in jih težje spustili, ne glede na to, kako bodo usklajene s skupnostjo. Danes Sonce zamenja znamenje; ko potuje prek bika, je pomlad najbolj pomladna.

Praznični vikend z Luno v kozorogu je videti prijeten, umirjen, premišljeni, prizemljeni bomo. Marsikaj se nam lahko zjasni, pokaže, odkrije, saj imamo v nedeljo še tretji sekstil Merkurja in Plutona. Hkrati se še počasna Venera ujame v sekstil z Uranom in nam prinaša več igrive energije, željne druženja, zabave in ljubezni.

Noč na ponedeljek bo naporna. Luna v nočnih urah preide v vodnarja in aktivira bližajoči se T-kvadrat dokaj napornih energij. Zadnji krajec bo ob pol štirih zjutraj in prinesel bo izjemno težko energijo boja, sovraštva, spet tudi zavedanje o spolnih deliktih in grozotah. Zasebno nakazuje, da bo v nas preveč nemira in ognja, da bi mirno spali. Ker se v ponedeljek Saturn sreča s severnim luninim vozlom, imamo lahko tudi zato več strahov in se zbuja potreba po ustvarjanju več reda, nadzora. Zna se zgoditi, da bomo ponovno slišali manj prijetne družbene novice, ki bodo vzbujale splošno negotovost, strah. Tudi v torek bo Luna še v vodnarju, vendar v prijetnejših aspektih in vsaj tja do enih nosi več mentalne spodbude in optimizma. V večernih urah se bo krepila potreba po osvobajanju, spet bo toliko nemira, da bo težje zaspati.

V sredo in četrtek bo Luna v ribah. Sprostili se bomo in spustili vajeti, da nas življenje pač vodi po svoje. V teh dneh imamo tudi Venero na severnem luninem vozlu in blizu njega njeno konjunkcijo s Saturnom, ki bo tudi na višini Venere. Zdi se, da bo vedno več govora o miru, čeprav je za zdaj videti še nemogoč. Toda težki in naporni vplivi budijo zavest večine o tem, kaj se dogaja. Na zasebni ravni je vse to znak, da bomo bolj cenili tiste odnose, ki gredo skozi težke čase in se zaradi njih ne polomijo, tiste ljudi, ki nam znajo stati ob strani, so zvesti in trdni.

V petek okrog pol desetih dopoldne Luna vstopi v ovna, nas požene v akcijo in budi v to, da se postavimo zase, damo sebe na prvo mesto in naredimo, kar se nam zdi prav. Njeni aspekti so večinoma spodbudni, tako da se bo dalo res veliko narediti.