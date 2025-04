Bo Massi sodeloval s Smučarsko zvezo Slovenije? (VIDEO)

V tokratni epizodi podkasta Sovoznik je Gregor Knafelc gostil Melanjo Korošec, novo podpredsednico Smučarske zveze Slovenije in nekdanjo mladinsko svetovno prvakinjo v telemarku. Njena zgodba je kombinacija discipline športnice in ostrine strateške voditeljice. Melanja Korošec je smučala, učila, razvijala, vodila, in danes soustvarja prihodnost slovenskega smučanja.

Bo Massi kdaj sodeloval s Smučarsko zvezo Slovenije?

Pogovor je nanesel tudi na smučarsko sezono slovenskih športnikov, ki je bila po mnenju sogovornice vrhunska. Beseda pa je tekla tudi možnosti, da bi se nekdanji trener naše legendarne smučarke Tine Maze, Andrea Massi bolj aktivno vključil v treniranje slovenskih smučarjev in smučar. »V čem je skrivnost Andree Massija, da zna narediti šampione?« se je glasilo vprašanje voditelja. Melanja je na to odogovrila takole:»Je izjemen strokovnjak in ima kapaciteto, da povzdigne še kakšnega tekmovalca ali ekipo.«

V Smučarski zvezi Slovenije skrbi za projekte, ki smučanje približujejo otrokom. »Naj otroci najprej uživajo. Če iz tega zraste šampion, toliko bolje. A najprej je cilj veselje,« pravi.