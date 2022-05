Bo Putin spet očka? Njegova Alina naj bi bila znova noseča

Tudi Alino Kabajevo, ljubico, partnerico ali pa morda ženo ruskega predsednika, naj bi, kot smo že poročali, doletele sankcije Zahoda zaradi invazije na Ukrajino, toda nekdanja ritmična gimnastičarka ima kup drugih skrbi.

Kot poročajo tuji mediji, naj bi izbranka Vladimirja Putina znova pričakovala, dobro obveščeni viri pa celo poročajo, da otrok ni bil načrtovan in da se ruski predsednik zaradi naraščaja huduje, saj so okoliščine za širjenje družine vse prej kot primerne.

Putin in Kabajeva naj bi sicer imela že štiri otroke, a par ni nikoli potrdil ne razmerja ne potomstva; 38-letnica naj bi živela v dobro varovani odročni in nadvse razkošni koči, a naj bi redno obiskovala tudi rusko prestolnico in seveda 69-letnega partnerja, s katerim naj bi bila v zvezi vse od 2008.

Poročila, da so iz Azovstala rešili že vse civiliste, ne držijo. FOTO: Gleb Garanich/Reuters

Njuni otroci, menda dvojčici in še dva sinova, naj bi imeli vsi švicarski potni list, tako tudi Kabajeva, a so jo kljub temu, predvsem zaradi njenega poveljevanja prokremeljski medijski hiši National Media Group, nedavno doletele sankcije. Najbolj gibčna Rusinja, kot se je je držal vzdevek med bogato športno kariero, v kateri si je prigarala dve olimpijski medalji in številne kolajne s svetovnih in evropskih prvenstev, naj bi bila po nekaterih poročanjih kriva tudi za razpad zakona Putina in prve žene Ljudmile Škrebneve, s katero ima že odrasli hčeri, 36-letno Mario in 35-letno Katerino.

Medtem se Putin jezi tudi na ameriškega predsednika Joeja Bidna, ki je podpisal zakon za oživitev programa pomoči evropskim zaveznikom: ta se zgleduje po strategiji predsednika Franklina Roosevelta iz leta 1941, s katero so ZDA v Evropo pošiljale orožje in drugo opremo v zameno za najem vojaških oporišč. Ob tem je Biden Putina primerjal z Adolfom Hitlerjem, saj da njegova vojna prinaša namerno uničenje Evrope.

Številni vojaki v jeklarni so ranjeni.

V Ukrajini sicer v središču pozornosti ostaja reševanje ujetih v jeklarni Azovstal v Mariupolu, kjer naj bi bilo še vedno več kot tisoč vojakov, tudi ranjenih, kljub poročilom konec tedna, da so iz obsežnega kompleksa rešili vse civiliste, pa kaže, da jih na evakuacijo še vedno čaka okoli sto.