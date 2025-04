Koža je naš največji organ. Zasluži si skrb, ne le kremo

Ukvarjanje s športom prinaša številne koristi za zdravje, vendar lahko vpliva tudi na kožo, če se ne upoštevajo določeni previdnostni ukrepi.

Koža je lahko izpostavljena različnim težavam, ki so posledica potenja, drgnjenja, izpostavljenosti soncu in drugih dejavnikov.

Tukaj je seznam težav, ki se lahko pojavijo zaradi športnih aktivnosti, ter priporočeni postopki za preprečevanje in obvladovanje teh težav.

Dolg seznam mogočih težav

Pogoste težave so tudi akne, ki se lahko pojavijo zaradi prekomernega potenja, oblačil, ki zadržujejo vlago, ali trenja. Za preprečevanje teh težav je pomembno redno umivanje kože, uporaba blagih čistilnih sredstev in nošenje zračnih oblačil.

Prekomerno potenje, znano tudi kot hiperhidroza, je pogosto posledica intenzivnih telesnih aktivnosti, pri čemer lahko pomaga uporaba antiperspirantov, redno umivanje kože in nošenje dihalnih oblačil.

Trenje in drgnjenje kože, znano kot plenični izpuščaj, je prav tako pogosto v športu. Nošenje primerne športne opreme ter uporaba krem proti drgnjenju sta ključna za preprečevanje tega problema.

Sončne opekline, ki so posledica dolgotrajne izpostavljenosti soncu med zunanjimi aktivnostmi, so lahko nevarne, zato je uporaba zaščitne kreme z visokim zaščitnim faktorjem nujna. Poleg tega je priporočljivo nositi zaščitna oblačila, kot so klobuki in sončna očala, ter se izogibati pretirani izpostavljenosti soncu.

Suha koža je pogost problem, ki nastane zaradi izgube vlage zaradi potenja in pogostega prhanja po vadbi. Uporaba vlažilnih krem in olj po vadbi pomaga ohranjati kožo hidrirano. Športne aktivnosti lahko tudi povečajo tveganje za luskavico, zato je priporočljivo uporabljati ustrezne kreme in se izogibati prekomernemu mrazu.

Glivične okužbe, kot je atletsko stopalo, so prav tako pogoste, še posebej v bazenih in telovadnicah. Za preprečevanje teh okužb je pomembno dobro sušenje nog in uporaba protiglivičnih krem. Bradavice se lahko pojavijo zaradi bakterij in virusov na mokrih površinah, zato je priporočljivo nositi zaščitne sandale v teh prostorih.

Pogosti so tudi izpuščaji, ki nastanejo zaradi prekomernega potenja in blokiranih por. Da bi se temu izognili, je pomembno redno prhanje po vadbi in uporaba najbolj zdravih kozmetičnih izdelkov. Pri športih, v katerih je stik z drugimi osebami ali trdimi površinami, lahko pride do poškodb kože. Za zaščito pred temi poškodbami je priporočljivo nositi zaščitno opremo.

Pri dolgotrajni izpostavljenosti soncu se lahko pojavijo tudi pigmentacije kože, kot so temne lise, zato je uporaba zaščite pred soncem, nošenje zaščitnih oblačil in redni dermatološki pregledi ključnega pomena.

Poleg tega lahko športne aktivnosti povzročijo tudi rdečico ali pordelost kože zaradi povečanega krvnega obtoka, kar je običajno po intenzivnem treningu. Pomirjujoče kreme in hladni obkladki so učinkoviti za lajšanje teh težav.

Izpuščaji in alergije

Tudi kožni izpuščaji in alergijske reakcije, ki nastanejo zaradi stika z materiali športnih oblačil ali opreme, so pogosti. Uporaba zaščitnih oblačil iz mehkih materialov ter redno pranje opreme pomagata preprečiti tovrstne težave.

Poleg tega lahko športne aktivnosti povzročijo tudi druge težave, kot so izpuščaji okoli oči zaradi solz in potenja ter alergijski izpuščaji na koži zaradi stalnega trenja športnih oblačil. Za preprečevanje teh nevšečnosti je pomembno nositi udobna športna oblačila, uporabljati vlažilne kreme ter po potrebi zaščititi kožo z obliži ali posebnimi zaščitnimi kremami.

S pravilno nego, ustrezno opremo, zaščito pred soncem in rednim čiščenjem kože lahko učinkovito zmanjšaš tveganje za nastanek teh težav ter ohraniš kožo zdravo in dobro zaščiteno med športnimi aktivnostmi.