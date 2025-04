S sopotnikom treščila v drevo, po trčenju vozilo zagorelo

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 290 klicev, med temi 117 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije.

Policisti PP Lenart so tako v večernih urah obravnavali prometno nesrečo z udeležbo enega vozila, voznik je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal izven vozišča in trčil v drevo, po trčenju je vozilo zagorelo. Po prometni nesreči sta bila voznik in sopotnik odpeljana v UKC Maribor, kjer je bilo ugotovljeno, da sta huje telesno poškodovana. Zoper voznika sledi kazenska ovadba na pristojno sodišče.