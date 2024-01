Račun iz restavracije razvnel splet: 25 evrov za to?!

Cene in inflacija skokovito rastejo po vsem svetu, visoke cene v restavracijah pa so očitno postale stalnica. In računi vedno pritegnejo pozornost na družabnih omrežjih, tudi ta iz Črne gore ni izjema.

Tako se je na Instagram strani Podgorički vremeplov pojavila slika računa iz restavracije v Kolašinu, kjer je razvidno, da je bil račun za dve vroči čokoladi in kuhano vino 25 evrov.

Fotografijo je pospremil pripis: »Včeraj sem bil v Kolašinu in nikoli več. Švica je cenejša od Kolašina.«