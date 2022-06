Račun, da te kap: na hrvaški obali naročil sok, kavo in rogljiček (FOTO)

Nekaj turistov iz Nemčije se je nedavno pritožilo, da so cene na Hrvaškem bistveno višje kot v preteklih letih. Predvsem so razočarani nad cenami hrane, piše Zadarski list.

Medtem ko se je Tina iz Hamburga pritožila nad ceno rižote, za katero je odštela 11 evrov (80 kun), je bil Patrik razočaran nad cenami kosila. »En dan smo na Viru. Cene so grozne. Že prej smo bili na Hrvaškem in takrat je bilo mnogo ceneje. Zdaj je vse zelo drago, še posebej letos. Za kosilo smo plačali 90 evrov (700 kun), soproga, jaz in dva otroka, prej pa smo plačevali mnogo manj,« je povedal.

Za malo kavo štiri evre, za limonado skoraj šest

Cene so šokirale tudi gosta v Opatiji. Na računu, ki ga je objavil na facebooku, je mogoče prebrati, da je naročil rogljiček s šunko in sirom, malo kavo macchiato in limonado. Naročilo ga je stalo 14 evrov (107 kun). Za rogljiček je plačal štiri evre, enako za kavo, za limonado pa celo 5,8 evra.

»Nisem eden tistih, ki prešteva vsako lipo na računu, ampak ...« je napisal nad fotografijo računa.

Pod njegovo objavo so se zvrstili številni komentarji.

»Ali je bila zlata limona?«

»Takšnih cen nimajo niti hoteli s petimi zvezdicami.«

»V Opatiji sem v hotelu jedla ribjo ploščo za dva za normalen denar, celo ceneje kot v Zagrebu.«

»Neverjetno, kava je dražja od rogljička ...«