Objavljamo račune z različnih koncev Hrvaške: takšne so v resnici cene (FOTO)

Po koronavirusnih zapiranjih smo letos še nekoliko bolj sproščeno zadihali s polnimi pljuči. Mnogi so spet obiskali med Slovenci priljubljeno poletno destinacijo Hrvaško in prva poročanja naših bralcev od tam so bila o zasoljenih cenah. A kmalu so sledile nove informacije. Zasuli ste nas z računi, da sploh ni tako drago, kot nekateri poskušajo prikazati, pravzaprav je ponekod primerljivo s cenami v Sloveniji ali celo ceneje.

Spodaj objavljamo vaše račune, ki so prišli iz različnih koncev. Ker je računov kar precej, nismo preračunavali vseh postavk, temveč le končne zneske (v pomoč pri preračunih spodaj prilagamo tabelo, s katero boste zlahka pretvarjali kune v evre, in sicer po referenčnem tečaju ECB, ki je veljal 25. julija – za 1 evro 7,52 kune).

»Pošiljam vam tudi jaz račun s hrvaškega Murterja. Verjamem, če piješ kavo na rivi v Splitu, boš plačal več, saj tudi v Italiji v Benetkah plačaš več kot v notranjosti,« je sporočil bralec Darko. FOTO: bralec Darko

»Cene v lokalu Buldog Mali Lošinj,« sporoča bralec Milan. Za naročeno so plačali 5,05 evra. FOTO: bralec Milan

Z Vira se je oglasila bralka Nataša: »Pozdravljeni, dopustujemo na Hrvaškem (otok Vir). Bili smo na kosilu v eni njihovih restavracij in picerij, ki je takoj ob plaži. Za 5-člansko družino smo plačali 489 hrvaških kun. Mislim, da se za tak denar pri nas v Sloveniji nikjer ne najé 5-članska družina. Sploh pa, ko si lahko zraven namakaš še noge v morju. Pa lep pozdrav v Slovenijo.« Naročeno je denarnico olajšalo za 65 evrov. FOTO: bralka Nataša

Bralka Tadeja je poslala cenik iz ene od hrvaških restavracij v Cesarici (Karlobag): najcenejša velika pica stane 13,29 evra, najdražja (velika) 15,95 evra. FOTO: bralka Tadeja

Kava v Cesarici (Karlobag) stane 2,39 evra. Če ji boste dodali še mleko 2,92 evra. Prav toliko stane tudi čaj, kakav pa kar 3,99 evra. FOTO: bralka Tadeja

Kosilo v Vrsarju za dve osebi je stalo 23,26 evra. FOTO: bralec

»Dopustujemo na Korčuli, na rivi v Veli Luki. Hrana in pijača cenejša kot doma na vasi. In to 10 metrov od morja,« je sporočil bralec Andrej. Hrana jih je olajšala za 34,82 evra. FOTO: bralec Andrej

Kosilo v Tisnem na Murterju – 47,19 evra. FOTO: bralka Maja

Za tri pijače na Murterju so plačali 5,45 evra. FOTO: bralka Maja

»Center Pule. Prijazni in ugodni,« piše bralec Lojze. Kosilo za dva s pijačo je stalo 23,66 evra. FOTO: bralec Lojze

Dopustujemo v Pirovacu, vse ceneje kot pri nas, pravi bralka Vesna. Za dve pivi in ledeni čaj so plačali 6,78 evra. FOTO: bralka Vesna

Pretvornik 1 kuna = 0,13 evra

10 kun = 1,33 evra

11 kun = 1,46 evra

12 kun = 1,60 evra

13 kun = 1,73 evra

14 kun = 1,86 evra

15 kun = 1,99 evra

16 kun = 2,13 evra

17 kun = 2,26 evra

18 kun = 2,39 evra

19 kun = 2,53 evra

20 kun = 2,66 evra

25 kun = 3,32 evra

30 kun = 3,99 evra

35 kun = 4,65 evra

40 kun = 5,32 evra

45 kun = 5,95 evra

50 kun = 6,65 evra

100 kun = 13,29 evra

150 kun = 19,94 evra

200 kun = 26,58 evra

300 kun = 39,88 evra

400 kun = 53,17 evra

500 kun = 66,46 evra

1000 kun = 132,92 evra

