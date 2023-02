Putinu to ne bo všeč: poglejte, kaj so počeli, medtem ko je imel govor (VIDEO)

Ruski predsednik Vladimir Putin je imel skoraj dve uri dolg letni nagovor, kljub zelo ostrim izjavam in grožnjam so se nekateri v občinstvu močno dolgočasili.

Državni vrh je imel smrtno resne obraze, kot na primer vodja diplomacije Sergej Lavrov, nekaterih gostov pa Putinov govor, v katerem je bila na vrsti Ukrajina in obramba Rusije, nato obrat h grožnjam Zahoda, malo nacizma, vse skupaj pa zabeljeno z jedrskim orožjem, ni pretirano zanimal.

Družbena omrežja so tako preplavili posnetki gostov v dvorani, ki se med predsednikovim govorom na smrt dolgočasijo, nekateri so celo malo zadremali. Mnogi so mežikali z očmi, da bi ostali budni.

»Ko sem gledal občinstvo ob Putinovem govoru, je bilo čutiti presenetljivo pomanjkanje navdušenja, tudi med številnimi obveznimi aplavzi. Ne da bi jih krivil,« je ocenil analitik Mark Galeotti.

»Putinovo občinstvo je navdušeno nad njegovimi zgodbami,« pa je tvitnil Anton Geraščenko, svetovalec ukrajinskega notranjega ministra.