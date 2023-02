Tako posmehljivo so se Putinovi odzvali na obisk ameriškega predsednika v Kijevu

Ruski politiki so se s posmehovanjem odzvali na današnji nenapovedan obisk ameriškega predsednika Joeja Bidna v Kijevu. Med drugim so ga označili za predstavo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nekdanji ruski predsednik in kasneje premier Dmitrij Medvedjev je na družbenem omrežju Telegram zapisal, da je Biden Ukrajini obljubil veliko orožja in prisegel zvestobo neonacističnemu režimu do smrti. Je pa Medvedjev tudi potrdil navedbe Bele Hiše, da je bila Moskva vnaprej obveščena o obisku ameriškega predsednika v ukrajinski prestolnici.

Podpredsednik zgornjega doma ruskega parlamenta Konstantin Kosačev je poudaril, da je šlo v Kijevu za Bidnovo predstavo. »Kijevu ni preostalo drugega, kot da zaradi Bidnove predvolilne kampanje pošlje ljudi v nesmiselno klanje,« je zapisal na Telegramu. Dodal je, da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski svojemu glavnemu sponzorju obljubil uspeh na bojišču.

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova pa je na Telegramu delila fotografijo Bidna in Zelenskega, kako prihajata iz samostana svetega Mihaela v Kijevu. »Kdo od njiju je pravoslavec,« je zapisala pod fotografijo. Biden je sicer katoličan, Zelenski pa jud.

Biden je ukrajinsko prestolnico v strogi tajnosti obiskal tik pred prvo obletnico začetka ruske invazije na Ukrajino, ob tej priložnosti pa je gostiteljem obljubil nov paket vojaške pomoči v višini 500 milijonov ameriških dolarjev.

To je bil Bidnov prvi obisk v Ukrajini od začetka ruske invazije, kot podpredsednik ZDA pa je Kijev obiskal šestkrat. Šlo je tudi za prvi obisk kakega ameriškega predsednika v Ukrajini po letu 2008.