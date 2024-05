Kjer je dim, je Jožefov koktajl

Tomaž Fartek je dobro znano ime iz sveta koktajlov, je svetovni podprvak leta 2018 in večkratni državni prvak v mešanju koktajlov, ki je slavil tudi na lanskem majskem državnem prvenstvu in mednarodnem tekmovanju barmanov 44. Pokal Bleda – Memorial Avgusta Trampuša. V

se bolj pa se uveljavlja tudi njegov brat Jožef: v začetku maja se je udeležil svetovnega prvenstva v mešanju brezalkoholnih koktajlov na Češkem, natančneje v Karlovyh Varyh. Bilo je 19 tekmovalcev, Fartek pa se je uvrstil v superfinale, ko je še enkrat, na odru, pred občinstvom in strokovno žirijo pripravil koktajl za pet ljudi; na koncu je bil peti in prejel nagrado za najboljše strokovno delo.

Jožef v akciji

Dodal še dim

Koktajl je poimenoval Mattoni Jinni, zanj pa izbral poseben kozarec, izdelan na Češkem. Ko ga je zagledal, je takoj pomislil na legendo, nam je povedal. Bilo je pred davnimi časi, je začel pripovedovati. »Moški po imenu Jose je bil sam sredi puščave, hodil je in hodil, bil je žejen. Ko je skoraj obupal, je zagledal v daljavi čarobno svetilko, podobno mojemu kozarcu, dvignil jo je in močno, močno podrgnil in – bum! Prikazal se je duh in mu rekel, da ima na voljo eno željo. Eno samo željo je Jose tudi imel, in sicer piti, saj je bil močno žejen. Duh mu je željo seveda izpolnil.«

In tako je nastal tudi Fartkov koktajl. »Sestavljen je preprosto: potrebujemo sirupe bele breskve, manga, brusnic, nadomestek beljaka, da naredimo peno, ter na koncu dodamo gazirano vodo,« našteje sestavine Fartek in doda, da je koktajl nizkokaloričen, ker se pač bliža poletje. Za dekoracijo si je zamislil zelišča in rožice ter zlato v prahu, na koncu je dodal še dim. Zakaj dim? »Predstavlja duhca in vsakogar, ki bo poskusil moj koktajl in podrgnil po kozarcu, bo morda obiskal.« Ne duh, pač pa znanje mešanja pijač je Jožefa popeljalo v superfinale.

Za dekoracijo si je zamislil zelišča in rožice ter zlato v prahu, na koncu je dodal še dim.