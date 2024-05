Poslali so vojsko in prepovedali TikTok, več mrtvih

Predsednik francoske vlade Gabriel Attal je sporočil, da je Francija na Novo Kaledonijo, ki so jo prizadeli izgredi, poslala vojake, uvedla policijsko uro in prepovedala družbeno omrežje TikTok. Nasilni protesti so na otočju izbruhnili zaradi načrtovanih sprememb ustave o volilni pravici.

»Vojaki oboroženih sil so bili napoteni za varovanje pristanišč in letališča na Novi Kaledoniji,« je povedal Attal na kriznem srečanju v Parizu. Visoki komisar ozemlja Louis Le Franc, ki je zaprosil za vojake, pa je razglasil policijsko uro in prepovedal TikTok, je dodal Attal.

V nemirih umrli štirje ljudje

Že pred tem so v Parizu napovedali razglasitev izrednega stanja za ozemlje, kar omogoča razširitev pooblastil vlade.

Minulo noč so na Novi Kaledoniji že drugič zaznamovali protesti zagovornikov neodvisnosti tega otočja v Tihem oceanu, ki nasprotujejo načrtovanim spremembam ustave, po katerih bi volilno pravico na tem čezmorskem ozemlju dobilo na tisoče francoskih volivcev.

V nemirih na Novi Kaledoniji so po zadnjih podatkih umrli štirje ljudje, med njimi trije mladi pripadniki tamkajšnjega avtohtonega ljudstva Kanak in en policist. Slednji je danes zaradi poškodb umrl, potem ko je bil ustreljen v glavo.

Ob tem je bilo poškodovanih več sto ljudi, vključno z okoli sto policisti. Uničenih in požganih je bilo na desetine vozil, domov in drugih objektov, vključno s šolami. Varnostne sile so aretirale okrog 140 protestnikov.