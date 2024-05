Nikolina Pišek pokazala svojo 1,7 milijona evrov vredno vilo

Hrvaška televizijska voditeljica Nikolina Pišek se seli v svojo 1,7 milijona evrov vredno luksuzno vilo v zagrebških Šestinah, ki jo je kupila s pokojnim možem Vidojem Ristovićem.

S sledilci je delila, kako je videti njen novi dom. Povsod so škatle, polne stvari, ki jih je treba razpakirati, je pa Nikolina pokazala nekaj pohištva, s katerim je opremila novo vilo.

»Dela potekajo. Vse je tam in hkrati ničesar ni,« je povedala. Pokazala je tudi, kako je videti njena garderoba. »Mali nočni opravki,« je zapisala v naslovu posnetka, v katerem si ureja oblačila ob poslušanju italijanskih pesmi.

Nikolina Pišek se seli v svojo novo luksuzno vilo. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

O selitvi je dejala: »Bilo je precej nerodno in zahtevno, prepeljali smo veliko stvari, čaka me še mnogo izzivov. Naslednji teden pride ekipa za selitve, ki bo raztovorila stvari in upam, da obljubljeno pohištvo pride v torek. Kje bom v tem času in kaj bom počela? Ne vem še, kje bom spala, jedla in se prhala. Vsa moja oblačila so v škatlah,« je zapisala v objavi.

Vila je bila prodana za 1,7 milijona evrov

Objekt se je leta 2022 pojavil na hrvaškem nepremičninskem portalu. Ima 420 kvadratnih metrov in 1460 kvadratnih metrov velik vrt, zgrajen je bil leta 2012. Ponaša se z odprtim tlorisom z veliko dnevno sobo, kuhinjo, bazenom, 3 spalnicami in prostorom za osebje.